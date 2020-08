Verstoß gegen Corona-Auflagen? Bambergs OB in der Kritik

Es war ein lauer Sommerabend, am Montag vergangene Woche - ideales Wetter für die Eröffnung eines neuen "Beauty und Ästhetik"-Salons in der Unteren Königstraße in Bamberg. Der Inhaber lässt sich stolz fotografieren, neben ihm stehen Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Klaus Stieringer, Bambergs SPD-Fraktionschef. Eine Maske trägt keiner von ihnen. Am Abend postet Stieringer, der auch Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins ist, das Foto auf seiner Facebook-Seite.

Handschlag mit dem türkischen Generalkonsul

Später taucht ein Video der Veranstaltung auf. Darauf ist zu sehen, wie Starke und Stieringer den türkischen Generalkonsul überschwänglich mit Handschlag begrüßen. Später greift Starke zum Mikrofon hält eine kurze Rede, ehe er symbolisch ein Band durchschneidet. Von Mindestabstand und Masken ist nichts zu sehen. Unmöglich findet das der Bamberger Gastronom Florian Müller. Erst kürzlich habe die Stadt den Verkauf von Alkohol zum Mitnehmen in der Innenstadt wieder verboten und nun nehme es der Oberbürgermeister selbst mit den Corona-Maßnahmen nicht so genau.

"Von einer Stadtspitze, die Verantwortungsbewusstsein einfordert, muss man verlangen können, dass sie keine Ordnungswidrigkeiten riskiert." Florian Müller, Gastronom

Starke bedauert Handschlag

Auf BR-Anfrage lässt Oberbürgermeister Andreas Starke ausrichten, es habe sich um eine nicht-öffentliche Veranstaltung gehandelt, bei der nur geladene Gäste anwesend gewesen seien. Das Hygieneschutzkonzept sei eingehalten worden. Zerknirscht gibt er sich allerdings in Bezug auf den Handschlag mit dem türkischen Generalkonsul. Das sei "spontan und emotional" gewesen, so Starke und entschuldigt sich.

Kritik an SPD-Fraktionschef Stieringer

Auch der SPD-Fraktionschef Klaus Stieringer ist in die Kritik geraten. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte er den Hashtag "Stay awake". Die Bewegung ist äußerst umstritten. "Ich halte 'Stay awake' für ein gefährliches Sammelbecken, in dem sich unter anderem Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker tummeln", sagt Hubertus Schaller vom Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus dem Bayerischen Rundfunk. Und auch Oberbürgermeister Starke lehnt "Stay awake" ab, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt.