Verstöße gegen Corona-Regeln: Erste Verfahren in Augsburg enden

Am Amtsgericht Augsburg wurden die ersten Einsprüche gegen Bußgeldbescheide verhandelt, die in Augsburg während der ersten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ergangen sind. Insgesamt ging es um vier Verfahren.

Einspruch gegen Bußgeldbescheide zurückgenommen

Zum Auftakt ging es in den ersten beiden Verhandlungen um zwei Männer, die laut Vorwurf während des Lockdowns ohne triftigen Grund ihr Haus verlassen haben sollen. Im konkreten Fall waren die Männer im April am Helmut-Haller-Platz am Oberhauser Bahnhof angetroffen worden. Die etwa je 30 Minuten dauernden Verhandlungen endeten mit einer Rücknahme des Einspruchs der Betroffenen.

Der Richter hat zudem im ersten und zweiten Fall die Bußgelder reduziert, weil die Betroffenen Hartz-IV-Bezieher sind. Im ersten Fall muss der Betroffene nun statt 150 Euro nur 100 Euro Bußgeld zahlen. Im zweiten Fall sah der Richter zudem den erhobenen Vorwurf der Teilnahme an einer Versammlung nicht gegeben. Die Geldbuße reduzierte er in diesem Fall von 1650 Euro auf 450 Euro.

Ein Verfahren eingestellt

Das Gericht stellte das dritte von insgesamt vier Verfahren wegen geringen Verschuldens ein. Der Vorwurf lautete auf Teilnahme an einer Versammlung. Das letzte Verfahren wurde unterbrochen und wird fortgesetzt, da weitere Zeugen zu hören sind. Der Vorwurf lautet auf Verlassen der eigenen Wohnung ohne triftigen Grund.