Verstöße gegen Corona-Maßnahmen: Grillfeste und eine Floßfahrt

Bei mehreren tausend Kontrollen hat die Polizei in Bayern auch dieses Wochenende hunderte Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen festgestellt. Dabei gab es auch zahlreiche Anzeigen. Am häufigsten wurden Zusammenkünfte von mehreren Menschen sowie Grillpartys geahndet.

Coronavirus: alles Wissenswerte finden Sie hier

Verletzte Beamte in München

Allein in München führte die Polizei nach eigenen Angaben rund 5.300 Kontrollen durch. 283 Verstöße wurden festgestellt, 259 Menschen erhielten Anzeigen.

Drei Polizisten wurden leicht verletzt, als sie nach einem Hinweis in einer Wohnung eine Party mit neun Jugendlichen auflösten.

Floßfahrt in Unterfranken

Auch in Niederbayern, Franken und Schwaben musste die Polizei mehrere Treffen und Feiern größerer Personengruppen auflösen, darunter auch Grillfeste. Einen besonders kuriosen Verstoß meldete die Polizei in Unterfranken.

Dort brachte der Besitzer einer Floß-Event-Firma am Untermain drei Flöße vom Winterquartier in Kahl am Main zum Aschaffenburger Floßhafen. Dafür besaß er eine amtliche Erlaubnis.

Allerdings musste die Polizei den Flußkonvoi bei der Schleuse Kleinostheim stoppen. Auf jedem Floß befanden sich mehrere Personen mit lauter Musik und Alkohol.

Meist keine gravierenden Verstöße

Im Großen und Ganzen zeigte sich die Polizei aber zufrieden mit dem Verhalten der Bürger. Es habe meist keine gravierenden Verstöße gegeben, hieß es.