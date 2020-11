Verstöße gegen Corona-Kontaktbeschränkungen in Niederbayern

Die Polizeidienststellen in Niederbayern haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder Verstöße gegen die geltenden Corona-Beschränkungen registriert.

Polizei löst Feiern auf

In Leiblfing im Landkreis Straubing-Bogen überprüfte die Polizei nach einem Hinweis ein Haus, in dem acht Menschen aus vier verschiedenen Hausständen miteinander feierten. Die Feier wurde aufgelöst, Anzeigen folgen.

Auch ein Treffen mehrerer Menschen in einer Wohnung in Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn wurde von der Polizei beendet: Dort hatten Mitglieder zweier Haushalte noch nach Mitternacht miteinander gegessen und getrunken, waren dabei aber auch zu laut.

Uneinsichtiger Jugendlicher in Plattling

In Plattling wurden nach einem Hinweis vier Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren entdeckt, die sich nahe der Rennbahn getroffen hatten, um Alkohol zu trinken. Da alle aus verschiedenen Haushalten kamen, wurden sie belehrt und es erwartet sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Ein 16-Jähriger begann jedoch, die Beamten zu beleidigen und leistete zusätzlich Widerstand. Das brachte ihm eine zusätzliche Anzeige ein - und die Polizisten übergaben ihn persönlich seinen Eltern.

Nächtliches Treffen auf einem Parkplatz

Einen ungewöhnlichen Treffpunkt hatte sich eine Gruppe im Arbergebiet ausgesucht. Während einer nächtlichen Streifenfahrt im Bayerischen Wald entdeckten Beamte der Polizei Zwiesel die insgesamt sieben Personen aus dem Landkreis Cham auf einem Parkplatz. Um kurz vor Mitternacht standen sie ohne Masken und Abstand neben ihren Autos. Auch sie wurden angezeigt.