Verstöße gegen Corona-Auflagen: Stammtisch und Armdrücken

Die Polizei in Unterfranken hat am Wochenende wieder einige Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. In der Nacht zum Sonntag lösten die Beamten einen Stammtisch auf. In der Nacht zum Samstag wurden sie zu einem kuriosen Einsatz gerufen, weil sich ein Mann beim Armdrücken den Oberarm gebrochen hatte.

Stammtisch zu zwölft in Brünnstadt

Am Samstagabend wurde der Polizei eine mögliche Coronaparty in Brünnstadt im Landkreis Schweinfurt mitgeteilt. Tatsächlich stießen die Beamten dann auf zwölf Personen aus elf unterschiedlichen Haushalten, die offenbar gemeinsam einen Stammtisch abhielten. Die Polizei löste das Treffen auf und erstattete gegen alle zwölf Personen eine Anzeige. Der Bußgeldkatalog sieht für Verstöße dieser Art ein Bußgeld von jeweils 250 Euro vor.

Vier Personen und Marihuana in Mellrichstadt

In Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld kontrollierte die Polizei am frühen Samstagabend die Wohnung einer 19-Jährigen, nachdem dort zuvor drei junge Männer die Wohnung betreten haben sollen. In der Wohnung trafen die Beamten dann vier Personen aus verschiedenen Haushalten an. Jeder der Anwesenden erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Zudem wurde bei der 19-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

Armdrücken zu viert in Mömbris

In Mömbris im Landkreis Aschaffenburg wurde die Polizei in der Nacht zum Samstag zu einem kuriosen Einsatz gerufen: Ein 28-jähriger Mann hatte sich beim Armdrücken mit einem Freund den Oberarm gebrochen. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da sich in der Wohnung vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufhielten, erwarten diese nun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Mutmaßliche Randalierer in Aschaffenburg

In Aschaffenburg wurde die Polizei gerufen, weil im Bereich der Herstallstraße mehrere Personen randalierten. Die Polizisten fanden die mutmaßlichen Randalierer dann auch: Drei Männer aus verschiedenen Hausständen, die somit neben der vermeintlichen Sachbeschädigung auch gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben.

Marihuana statt Party in Karlstadt

In Karlstadt im Landkreis Main-Spessart wurde die Polizei am Freitagabend wegen einer angeblichen Corona-Party gerufen. Laut Polizeimeldung "staunten die Beamten nicht schlecht", als der betreffende Wohnungsinhaber die Tür öffnete und hierbei deutlicher Marihuana-Geruch aus der Wohnung kam. Die Polizisten fanden bei der anschließenden Durchsuchung noch eine geringe Menge Marihuana. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Bezüglich einer Corona-Party konnten dagegen keine Verstöße festgestellt werden.