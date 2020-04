Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen in Schwaben

Die Polizei Schwaben Süd/West hat in über 500 Fällen über Ostern Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. "Der bei weitem überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger hielt sich vorbildlich an die Schutzmaßnahmen", wie die Polizei mitteilte. Es gab aber auch Ausnahmen.

Familienmitglieder empfangen Gäste, treten Beamte und sitzen jetzt hinter Gittern

Eine Familie in Immenstadt hatte am Samstag Gäste in ihren Garten eingeladen. Und das obwohl Mitglieder der Familie positiv auf das Virus getestet worden waren. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach bekamen fünf Gäste Platzverweise. Anzeigen gab’s hingegen für alle wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. In der Nacht darauf kam es dann offenbar auch noch zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen der Mutter und ihren Kindern. Weil sie laut Polizei uneinsichtig waren, die Beamten traten und die Gefahr bestanden habe, dass sie erneut gegen die Quarantäne-Anordnung verstoßen würden, sitzen zwei der Familienmitglieder nun für ein paar Tage hinter Gittern.

Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung im Norden

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord meldet 421 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen zwischen Karfreitag und Ostermontag, 6 Uhr morgens. Insgesamt haben die Beamten bis zum frühen Ostermontag mehr als 10.000 Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert. Laut Polizei waren in Naherholungsgebieten mehr Menschen unterwegs als auf öffentlichen Plätzen oder Parkanlagen. Der überwiegende Teil der Erholungssuchenden war "erkennbar bemüht, ausreichenden Abstand zu anderen einzuhalten".

Grillen und Spielen mit Freunden verboten

Im Norden Schwabens löste die Polizei mehrere Gruppen auf, die sich zum Grillen getroffen hatten. Außerdem beendeten die Beamten im Landkreis Donau-Ries ein Pokerspiel und im Landkreis Aichach einen Spielabend, denn die Spieler waren jeweils nicht alle aus dem gleichen Haushalt.

Katzen füttern oder wandern - Gründe für die Verstöße

Im Süden Schwabens rückte die Polizei besonders oft in und um Füssen aus. Am Ostersonntag fuhr zum Beispiel eine Frau aus Eisenberg in die nächste Ortschaft um dort fremde Bauernkatzen zu füttern. Ein älteres Ehepaar kam mit dem Auto von Frankfurt an den Schwansee in Hohenschwangau, um dort zu wandern und im Pkw zu übernachten. Auch zwei Augsburger sind nach Hohenschwangau zum Wandern gefahren. Ein Mann ist mit seinem Roller einfach spazieren gefahren. Die Polizei hat in und bei Füssen zwei Duzend Personalien aufgenommen und ca. 50 mündliche Verwarnungen ausgesprochen.

Corona-Vorsichtsmaßnahmen versus Langeweile

Auch in Kaufbeuren hatte die Polizei am Ostersonntag einiges zu tun. Bei Kontrollen traf sie nicht nur Menschen, die im Auto spazieren gefahren sind oder solche, die sich zum Zeitvertreib auf öffentlichen Plätzen aufgehalten haben. In einem Fall stießen die Beamten auf einen Mann, der sein Fahrrad schob. Er war laut Polizei so betrunken, dass er gegen einen Pkw lief und danach umfiel. Der Mann war offenbar ausschließlich deshalb unterwegs, um sich zu betrinken.

Kleines Straßenfest in Buchloe - trotz Ausgangsbeschränkung

Am Samstag, 11.4., hat ein 27-jähriger Mann aus Buchloe laut Polizei seinen Wintergarten technisch aufgerüstet, um laute Musik aufzulegen. Er beschallte damit ein ganzes Wohngebiet in Buchloe. Die Musik lockte mehrere neugierige Menschen auf die Straße. Insgesamt sieben von ihnen befanden sich nach Angaben der Polizei fröhlich Getränke konsumierend in der Nähe des besagten Wintergartens und schufen so die Atmosphäre eines kleinen Straßenfestes. Die Polizei löste das Fest auf, die Teilnehmer und der "DJ" müssen jetzt mit Bußgeldern rechnen.

Grillen trotz Ansteckungsgefahr

Verhältnismäßig viele Menschen haben auch in und um Neu-Ulm gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Unter anderem hat die Polizei am Sonntagnachmittag eine Gruppe aufgelöst, die sich im Innenhof eines Mehrfamilienhauses aufgehalten hatte, die Menschen hatten zusammen gegrillt. Auch in der Reuttier Straße gab es offenbar am Sonntag laut Polizei ein Grillfest. Alle Teilnehmer müssen mit einer Anzeige rechnen.

"Spazieren fahren" mit dem Auto

Die Polizei in Memmingen hat am Karsamstag mehrfach Autofahrer angehalten, die mit ihrem Fahrzeug "spazieren fuhren". Andere Passanten haben sich mit Freunden in der Innenstadt, in Grünanlagen oder am Baseball-Platz in Steinheim getroffen. Auch in vielen anderen Städten und Dörfern in Schwaben hat die Polizei Autofahrer angehalten, die nicht erklären konnten, warum sie unterwegs waren.

Spazierfahrt unter Drogen

Am Samstagabend hat die Polizei ein Auto in Weißensee angehalten. Die drei Männer in dem Auto konnten nicht nur keinen triftigen Grund für ihre Fahrt nennen, sie hatten laut Polizei auch noch Marihuana und andere Drogen im Auto, außerdem hatte ein Drogenschnelltest ergeben, dass der Fahrer den Wirkstoff THC im Blut hatte.