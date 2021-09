Verstöße gegen 3G: Nürnberg will Lokale stärker kontrollieren

Aus dem Spätsommer wird langsam aber sicher Herbst. Es wird kühler. Oftmals zu kühl, um im Café oder Restaurant draußen zu sitzen. Auch in den Innenräumen von Bars und Kneipen dürfen die Gastronominnen und Gastronomen ihre Gäste ab einer Inzidenz von 35 nur noch bewirten, wenn diese geimpft, genesen oder getestet sind. In der Praxis wird diese sogenannte 3G-Regel allerdings oftmals ignoriert.

Sehr, sehr viele Verstöße

In Nürnberg hat das Ordnungsamt eigenen Angaben zufolge am Wochenende zusammen mit Polizei und Zoll einen "großen Kontrolltag" durchgeführt, um die Einhaltung der Corona-Regeln in der Gastronomie zu überprüfen. Dabei hätte man "in sehr, sehr viele Kneipen und Restaurants Verstöße festgestellt", so Robert Pollack, der Leiter des Nürnberger Ordnungsamtes.

Oftmals hätten weder Gäste noch das Personal Masken getragen. Teils habe es seitens der Gastwirtschaften "überhaupt keine Kontrollen" gegeben, ob die 3G-Regel eingehalten wird. Wo derartige Verstöße festgestellt wurden, werden nun Bußgeldverfahren eingeleitet, so Pollack. Außerdem kündigte der Leiter des Nürnberger Ordnungsamtes verstärkte Kontrollen an. Wenn entsprechende Hinweise von Gästen kämen, werde man diesen nachgehen.

Hotel- und Gaststättenverband appelliert, 3G zu kontrollieren

Angesichts der offenbar oft laxen Kontrollen bei der 3G-Regel ruft der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband die Gastronominnen und Gastronomen zu mehr Sorgfalt auf. "Wenn wir das zu fahrlässig handhaben, besteht die Gefahr, dass es wieder mehr Infektionen gibt. Und das will man natürlich nicht“, so der DEHOGA-Vizepräsident Thomas Förster. "Wir wollen nicht der Grund dafür sein, dass es irgendwann wieder höhere Infektionswerte gibt".

Er fügte allerdings hinzu, dass es für viele Restaurants und Lokale ein "erheblicher Aufwand" sei, bei allen Gästen zu überprüfen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. So gebe es auch Leute, die sich nicht anmelden, wenn sie ins Lokal kommen, sondern sich einfach an einen freien Tisch setzen. Dann sei die Kontrolle für das Personal schwierig.