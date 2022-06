Versteckter Traumgarten in Langenzenn

Karl-Heinz Götz ist ein Getriebener. Was er am Ortsrand von Langenzenn geschaffen hat, reicht in punkto Zeitaufwand eigentlich für zwei Menschenleben. Der 59-jährige, gebürtige Bonner ist zwar Landschaftsgärtner, derartige Gartenprojekte wie sein eigenes, dürften aber wohl eher die Ausnahme sein.

Jede Pflanze eigenhändig gesetzt

Auf rund 7.000 Quadratmetern hat Karl-Heinz Götz hunderte Baum- und Pflanzenarten aus den verschiedensten Teilen der Erde angepflanzt. Wege schlängeln sich versteckt an mit Koi-Karpfen bestückten, malerischen Weihern vorbei. Ein grünes Blätterdach überdeckt die Szenerie. Vor 27 hat alles begonnen. Das Gelände war damals feuchtes Sumpfgebiet. Jeder Baum, jeder Strauch, jede Pflanze, die hier mittlerweile wächst, hat Karl-Heinz Götz gesetzt.

"Das ist ein Platz, an dem ich Kraft schöpfen kann, hier werde ich im wahrsten Sinne des Wortes geerdet, wenn es mal wieder stressig war." Karl-Heinz Götz, Landschaftsgärtner

Botanische Experimentierwiese

Bei dem Projekt zählt aber nicht in erster Linie die Optik. Karl-Heinz Götz bezeichnet den Garten vielmehr als botanische Experimentierwiese. Er wolle unter anderem herausfinden, welche Bäume und Pflanzen bei uns trotz steigender Temperaturen gut gedeihen. - Und er wolle etwas gegen den Klimawandel unternehmen, so der 59-Jährige. Die Spuren der Erderwärmung seien überall zu sehen, auch in seinem Garten.

"Früher floss hier auf dem vertrockneten Weg noch massig Wasser, im Winter waren riesige Eisplatten hier zu sehen. Seit zehn Jahren ist hier nichts mehr. Es kommt kein Wasser mehr!" Karl-Heinz Götz, Landschaftsgärtner

Der Garten mit seinen vielen verschiedenen, zum Teil exotischen Baumarten weise unterschiedliche Temperaturbereiche auf. Von einem Ende des Gartens bis zum anderen gäbe es schon mal Temperaturunterschiede von bis zu acht Grad Celsius, so Götz. Man könne mit den Pflanzen durchaus Einfluss auf das Klima nehmen. Die Zeit zu handeln sei schon lange, lange da. Eigentlich sei es schon 20 nach zwölf.