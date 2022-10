Verstärkte Polizeipräsenz an Halloween aus Sorge vor Straftaten

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ziehen Kinder und Jugendliche wieder von Haus zu Haus und fordern "Süßes oder Saures". Die unterfränkische Polizei kündigt an, ebenfalls verstärkt auf den Straßen unterwegs zu sein – um Straftaten zu ahnden.

Bizarre Halloween-Einsätze der vergangenen Jahre

Erfahrungsgemäß hat die Polizei an Halloween viel zu tun: Allein 77 Einsätze rund um das "Geisterfest" zählte das Polizeipräsidium Unterfranken im vergangenen Jahr. In den Jahren vor der Corona-Pandemie hätten die Beamten besonders viel zu tun gehabt: An Halloween 2017 zählte die Polizei rund 200 Einsätze.

Darunter war ein Vorfall, bei dem eine Frau in Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen Buttersäure auf ein vorbeifahrendes Auto und dessen Fahrer geschüttet hatte. Die Lederjacke des Mannes bewahrte ihn vor schlimmeren Verletzungen. In Dittelbrunn im Landkreis Schweinfurt hatte ein Rentner Kinder mit einer Deko-Waffe bedroht statt ihnen "Süßes oder Saures" zu geben – als Begründung gab er damals an, er habe keine Lust auf Halloween gehabt.

Eier an der Hauswand

Im Jahr 2018 war die Polizei in der Halloween-Nacht unter anderem wegen 16 Körperverletzungsdelikten, 14 Sachbeschädigungen und 33 Ruhestörungen ausgerückt. Bei den Sachbeschädigungen ging es oft um geworfene Eier auf Hauswände. Außerdem hätten mutmaßliche Streichbolde Briefkästen oder Mülltonnen mit Knallkörpern gesprengt.

Insbesondere bei den Sachbeschädigungen werden einfache Streiche schnell Stra­ftaten, warnt die Polizei in ihrer aktuellen Mitteilung: "Wer Häuser und Autos mit Eiern bewirft­, Wände besprüht oder Briefkästen mit Feuerwerkskörpern in die Lu­ft sprengt, muss mit einem Strafverfahren rechnen." Weiter heißt es: "Denn wenn aus harmlosen Scherzen Stra­ftaten werden und jemand zu Schaden kommt, hört der Spaß auf."

Polizei: Eltern sollen Kinder vorbereiten

Die Polizei bittet Eltern, vor Halloween mit ihren Kindern über geplante Späße zu sprechen: "Zeigen Sie die Konsequenzen bei überzogenen Streichen oder übermäßigem Alkoholkonsum auf." Zudem sollten jüngere Kinder durch einen Erwachsenen auf ihrer abendlichen "Süßes oder Saures"-Tour begleitet werden.

Die unterfränkische Polizei kündigte an, auch in diesem Jahr wieder verstärkt im Einsatz zu sein – und richtet einen Appell an alle Halloween-Feiernden: "Stecken Sie ihre Energie und Kreativität in Kostüme oder Dekoration und nicht in sinnlose Streiche." Halloween-Feiernde sollten zudem beachten, dass Allerheiligen ein sogenannter Stiller Tag sei. Um 2.00 Uhr in der Nacht müssten die Halloweenpartys deshalb beendet sein.