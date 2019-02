Verstärkte Polizeikontrollen während der Faschingszeit

Ein Grund für die verstärkten Kontrollen: Im vergangenen Jahr verzeichnete die niederbayerische Polizei rund 40 Alkoholfahrten während der närrischen Zeit. Bei weiteren etwa 25 Fahrern konnte die Polizei noch vor Fahrtantritt einschreiten.

Appell an die Feiernden

Die Polizei appelliert außerdem an die Feiernden: Nicht alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnehmen und lieber auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxis zurückgreifen sowie nicht mit jemandem mitfahren, der selbst möglicherweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht. Außerdem sollte man Restalkohol am nächsten Morgen nicht unterschätzen.

Genuss statt Exzess

Und auch die Veranstalter sind laut der Polizei gefragt: Aus Genuss dürfe nicht Exzess werden. Erst Mitte Februar ereignete sich während eines Faschingsumzuges im Landkreis Kelheim ein tragischer Unfall, bei dem ein alkoholisierter 18-Jähriger von einem Faschingswagen stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog.