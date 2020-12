Bayerische Polizei will an Silvester Kontrollen verstärken

Nicht nur Weihnachten, auch Silvester wird heuer anders, als wir es aus den vergangenen Jahren kannten. Treffen nur mit einem weiteren Hausstand, kein Alkohol an öffentlichen Plätzen, Ausgangssperre in der Nacht und keine Raketen und Böller zum Jahreswechsel. Diese Regeln sollen in ganz Bayern streng kontrolliert werden.

München setzt zusätzliche Beamte ein

So etwa in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Münchner Polizei wird in der Silvesternacht die Zahl der Einsatzkräfte noch einmal erhöhen. Vor Beginn der Corona-Pandemie waren im Schnitt rund 1.000 Beamte täglich im Stadtgebiet und im Landkreis unterwegs, seit dem Frühjahr sind es - je nach Lage - 100 bis 200 mehr.

Zum Jahreswechsel sollen - im Vergleich zum Normal-Niveau - mindestens 300 zusätzliche Streifenpolizisten die Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen, insbesondere die geltende Ausgangssperre und das Böllerverbot kontrollieren. Nachdem Versammlungen in diesem Jahr nicht erlaubt sind, rechne man mit einer wesentlich dezentraleren Einsatzlage als sonst, so ein Polizeisprecher. Beliebte öffentliche Feierplätze der Münchner werden demnach trotzdem überprüft.

Wer in München innerhalb des Mittleren Rings wohnt, muss auf laute Böller verzichten. Klassische Kracher ohne Lichteffekte dürften in diesem Gebiet im Zentrum der Millionenstadt auch auf Privatgrundstücken nicht gezündet werden, erklärte ein Sprecher der Stadt. Zudem sei das Abbrennen von Feuerwerk nach der Corona-Verordnung "kein triftiger Grund", um die eigene Wohnung zu verlassen.

Besonderer Polizeiführungsstab in Mittelfranken

Aus Mittelfranken heißt es, für Silvester sei eigens ein Führungsstab des Polizeipräsidiums eingerichtet worden, um den Einsatz der Polizeibeamten zu koordinieren. Die Polizei sei darauf vorbereitet, wenn sich Einzelne nicht an die Vorgaben zum Infektionsschutz halten wollen. Die eingesetzten Polizisten sollen dabei durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt werden.

Böllerverbot in allen mittelfränkischen Kommunen

In allen mittelfränkischen Kommunen und Landkreisen ist zudem in diesem Jahr das Böllern an Silvester verboten. Auch auf Balkonen und im eigenen Garten seien Feuerwerkskörper nicht erlaubt, teilten unter anderem die Städte Nürnberg, Erlangen und Fürth mit. Wegen der angespannten Lage in den Krankenhäusern habe man sich zu dem Schritt entschlossen, hieß es.

Das Zünden von Feuerwerkskörpern berge eine hohe Verletzungsgefahr. Zusätzliche Notfallpatienten mit "silvestertypischen" Verletzungen würden die Arbeit in den bereits jetzt wegen Corona stark überlasteten Krankenhäusern zusätzlich erschweren. Allein für den Bereich der Rettungsleitstelle Nürnberg seien in der vergangenen Silvesternacht zwischen 18 und 6 Uhr rund 186 Notfalleinsätze und 90 Brandeinsätze mehr angefallen als an anderen Tagen, teilen die Städte mit. Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester ist in Bayern ohnehin wegen der Infektionsschutzmaßnahmen bereits verboten. An Silvester gilt zudem die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr.

Nach Ansicht der Kreisverwaltungsbehörden genügt es aber nicht, nur in bestimmten Gebieten oder auf besonderen Plätze das Böllern zu verbieten, weil Feuerwerkskörper im Internet bestellt werden oder Vorräte aus dem letzten Jahr vorhanden sein könnten. Das Verbot bezieht sich nicht auf Feuerwerksscherzartikel und -spielwaren, Tischfeuerwerke oder Jugendfeuerwerke, die das ganz Jahr zu kaufen sind, hieß es.

Oberfranken: Unterstützung durch Bereitschaftspolizei

Die Polizei in Oberfranken will dagegen - verglichen mit den Vorjahren - personell nicht aufstocken. Unterstützung erhalten die Beamte, wie jedes Jahr, auch diesmal von der Bereitschaftspolizei.

Lediglich der Aufgabenbereich der Kontrollen werde sich ändern, teilte ein Sprecher dem BR mit. Weil innerstädtische Feiern hoffentlich nicht stattfinden würden, liege der Fokus auf der Einhaltung der Corona-Regeln sowie dem Verbot von Feuerwerkskörpern.

Polizei Unterfranken: Situation ist schwer einzuschätzen

Die unterfränkische Polizei will an Silvester mit einem ähnlichen Aufgebot wie in den Vorjahren Präsenz zeigen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, würde man auch in diesem Jahr mehr Einsatzkräfte als in gewöhnlichen Nächten in den Dienst schicken. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken spricht auf Anfrage von einer "schwierig einzuschätzenden Situation", ob sich die Menschen in Unterfranken auch an Silvester an die nächtlichen Corona-Ausgangssperren halten. Dementsprechend will die Polizei Unterfranken für den Ernstfall gewappnet sein.

In Unterfranken gelten die gleichen Regeln wie für den gesamten Freistaat. Demnach besteht eine landesweite Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Außerdem gilt am Silvesterabend ein bundesweites An- und Versammlungsverbot. Auf vielen zentralen öffentlichen Plätzen und Straßen muss zudem auf das Böllern verzichtet werden

Viele Verbote in Würzburger Innenstadt

In Würzburg bleibt es nach Angaben der Stadt weitgehend bei den Regelungen der Vorjahre: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf der Domstraße, dem Domplatz sowie dem Platz am Vierröhrenbrunnen und auf der Alten Mainbrücke ist untersagt.

Hinzu kommen die Verbote rund um das "Käppele", die Festung Marienberg und die Würzburger Residenz. Auch die sonstigen gesetzlichen Verbote wie das Abbrennverbot in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen bleiben in Kraft.

Feuerwerksfreie Zonen: Mehr Kontrollen in Ostbayern

Die Polizei in Niederbayern und der Oberpfalz hat angekündigt, die Regeln verstärkt zu kontrollieren. Wie die Polizeidienststellen Niederbayern und Oberpfalz auf BR-Anfrage mitteilen, werde die Polizei neben den allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen auch das in diesem Jahr vermehrt geltende Böllerverbot überprüfen. Hier gebe es heuer mehr feuerwerksfreie Zonen, die überwacht werden müssen. Dies könne man nur mit einem entsprechenden Personalaufwand bewerkstelligen.

So gilt etwa für große Teile der Regensburger Altstadt in der Silvesternacht erstmals ein Feuerwerksverbot. In mehreren niederbayerischen Städten wie Landshut, Straubing oder Passau besteht das Verbot schon länger. Bei Nichteinhaltung beträgt die Höhe des Bußgeldes 250 Euro, im Zeitraum der Ausgangssperre sogar 500 Euro, so eine Polizeisprecherin.

Schwaben erwartet mehr Einsätze im privaten Bereich

Einige Polizeidienststellen in Schwaben bereiten sich wie in den vergangenen Jahren mit entsprechend mehr Personal auf den Jahreswechsel vor. Auch die Bereitschaftspolizei unterstützt die Dienststellen erneut mit knapp 100 Einsatzkräften. Michael Jakob, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg rechnet wegen der Corona-Verbote mit weniger Arbeit in den Innenstädten, dafür mit mehr Einsätzen im privaten Bereich, etwa um Ausgangsverbote und Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren.

Weil der Verkauf von Feuerwerkskörpern weitgehend verboten ist, hofft Jakob auf einen ruhigen Jahreswechsel. Viele Städte haben für ausgewiesene Bereiche ein generelles Böllerverbot erlassen. Wenn allerdings Silvesterraketen von privatem Gelände aus gezündet würden, sei es schwer zu kontrollieren, woher diese stammten, so Jakob.

Dies gilt zum Beispiel für Augsburg. Dort darf an Silvester auf privaten Flächen Feuerwerk gezündet werden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Dienstag in diesem Zusammenhang in einem Beschwerdeverfahren die erstinstanzliche Entscheidung des Augsburger Verwaltungsgerichts zum Feuerwerksverbot auf privaten Flächen in der Stadt bestätigt.

Süd-West-Schwaben blickt gelassen auf Silvester

Für das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West unterscheidet sich die diesjährige Silvesternacht jedoch nicht in besonderem Maße von den zurückliegenden Jahreswechseln.

Es sind ähnlich viele Polizistinnen und Polizisten im Einsatz wie in einem "normalen Jahr" ohne nächtliche Ausgangssperre, erklärt ein Sprecher auf BR-Anfrage. Die Beamtinnen und Beamten sind angehalten, so es die aktuelle Einsatzlage zulässt, im Dienstbereich verstärkt Kontrollen der Corona-Auflagen durchzuführen.