Verstärkte Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, dehnt Bayern die Grenzkontrollen zu Österreich und Tschechien aus. "Die Corona-Lage ist immer noch sehr brenzlig, gerade mit Blick auf die hochansteckenden Corona-Mutationen", sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem "Münchner Merkur". "Daher müssen wir sehr genau die Einhaltung der strengen Corona-Einreiseregeln überwachen, vor allem an den Grenzen zu Tschechien und Österreich sowie auch an den Flughäfen."

Schleierfahndung wird ausgeweitet

Das Innenministerium in München erklärte weiter, Herrmann habe eine verstärkte Schleierfahndung bei Grenzpendlern, Grenzgängern und Reiserückkehrern angeordnet, die bayerische Grenzpolizei werde durch zusätzliche Einheiten der Bereitschaftspolizei unterstützt. Zudem habe die Bundespolizei an den Landesgrenzen und am Münchner Flughafen ihre Kontrollen verstärkt.

Auch Österreich verstärkt Grenzkontrollen

Ebenso kündigte Österreich verschärfte Grenzkontrollen zu Deutschland und seinen weiteren Nachbarländern an. Ab Montag sollen die Reisebewegungen auf ein Minimum reduziert werden, wie das Innenministerium in Wien mitteilte.

"Wir ziehen das Netz der Kontrollen an den Grenzen jetzt deutlich dichter und verschärfen damit den Kontrolldruck, um die Einhaltung der Covid-Maßnahmen zu überwachen", erklärte Innenminister Karl Nehammer. Es gebe nur wenige Ausnahmen für Reisen, die dringend notwendig seien.

Herrmann will nicht notwendige Fahrten unterbinden

Bayerns Innenminister Herrmann sagte dem "Münchner Merkur", auch aus bayerischer Sicht stellten etwa Einkaufsfahrten oder Fahrten zum Skifahren keinen triftigen Grund im Sinne der bayerischen Infektionsschutzverordnung dar. Die bayerische Polizei und die Bundespolizei würden mit ihren Kontrollen solche Fahrten zu touristischen Zwecken oder zum Einkaufen unterbinden.