Verstaatlichung abgelehnt: Kommunale Schulen werden zum Problem

114 kommunale Schulen warten in Bayern darauf, verstaatlicht zu werden. Das hat eine Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag ergeben. BR-Recherchen zeigen: Anträge der Kommunen dazu liegen dem Freistaat teilweise schon seit Jahrzehnten vor. Die Kassen der Städte wurden seitdem um viele Millionen Euro belastet.

82 Schulen in Franken warten auf Verstaatlichung

82 der bayernweit 114 Schulen, die nach dem Wunsch ihrer kommunalen Träger verstaatlicht werden sollten, sind in Franken. Eine entsprechende Liste aus dem Kultusministerium liegt dem BR vor. Die Liste der Schulen gibt es hier. Auch die Städte Bayreuth und Bamberg warten seit Jahrzehnten auf Entlastung.

Bayreuth: Anträge auf Verstaatlichung werden seit 50 Jahren gestellt

Wie es auf Nachfrage aus dem Bayreuther Rathaus heißt, reichen die Bemühungen der Stadt, das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium sowie die städtische Wirtschaftsschule in die Hand des Freistaats zu überführen, bis in die Anfänge der 1970er Jahre zurück. Seit 50 Jahren würden die entsprechenden Anträge immer wieder erneuert - zuletzt im Juli vergangenen Jahres. Die beiden Schulen seien ein erheblicher Kostenfaktor, heißt es weiter. Alleine um die Lehrer zu bezahlen müsste Bayreuth jedes Jahr rund sechs Millionen Euro aufbringen.

Freistaat rechnet mit Mehrkosten von rund 300 Millionen im Jahr

Ebenfalls seit Jahren wende sich die Stadt Bamberg mit entsprechenden Anträgen an den Freistaat. Zuletzt habe man im vergangenen Jahr einmal mehr versucht, die Schulen in die Obhut des Staates zu überführen. Jedes Jahr würden die Anträge aber aufs Neue abgelehnt. Weil der Unterhalt aller 114 beantragten Schulen rund 300 Millionen Euro im Jahr kosten würde, übernehme der Freistaat seit Jahren keine kommunale Schule mehr. Die Angst davor, durch die Ausnahmen eine Kettenreaktion auszulösen, sei groß, heißt es in der Antwort der Staatsregierung auf die Anfrage der Grünen.

Drei Schulen kosten Bamberg rund 16 Millionen im Jahr

Aus Bamberg heißt es, für die drei kommunalen Schulen der Stadt stelle der Stadtrat im laufenden Jahr rund 16 Millionen Euro bereit. Vor allem hinsichtlich der Ruhestandsbezüge der Lehrer würden die Schulen zu einem immer größeren Problem.

Grüne fordern Kriterien zur Übernahme von Schulen

Die Grünen im Landtag fordern daher einen Fahrplan zur Übernahme der Schulen. Durch die von der Corona-Pandemie ausgelösten wirtschaftlichen Einbußen stünden die Kommunen vor großen finanziellen Problemen. Sie würden bereits über den Bauunterhalt an den Kosten für staatliche Schulen beteiligt, obwohl Bildung per Gesetz Aufgabe des Staates sei.