Versprechen der Staatsregierung: Wo ist die Pflegeplatzgarantie?

Das Pflegeheim als Lösung – wären da nicht die Wartezeiten

Dafür hat Folkjaer jetzt mehr Zeit für die Pflege. Trotzdem ist ihre Mutter noch oft allein zu Hause. Für Christiane Folkjaer ist deshalb klar, in einem Pflegeheim wäre die Mutter besser aufgehoben. Auch die Mutter selbst wäre bereit, in ein Heim umzuziehen – am liebsten in das örtliche in Neufahrn. Doch bis dort ein Platz frei wird, dauert es: "Ich bin jetzt auf der Warteliste mit vielen, vielen anderen. Und am Anfang hieß es: Ende November. Dann hieß es Dezember. Und vorgestern habe ich telefoniert, und jetzt ist es Mitte Januar", sagt Folkjaer. Auch bei zwei weiteren Häusern steht sie auf der Warteliste.