Verspätete Weihe: Bertram Meier wird Bischof von Augsburg

Schon im Januar 2020 hat Papst Franziskus Bertram Meier zum neuen Bischof von Augsburg ernannt, als Nachfolger von Konrad Zdarsa. Seine Ernennung war eine kleine Überraschung, denn Meier stammt aus dem Bistum, was eher unüblich für einen Bischof ist. Die Weihe hätte Mitte März stattfinden sollen. Doch dann kam der Corona-Lockdown und die Feierlichkeiten wurden abgesagt.

Bertram Meier: Wie ein Sportler, der trainiert und nicht starten darf

Er fühle sich wie ein Sportler, der auf einen Event trainiert, aber nicht starten darf, hatte Meier dem BR im Interview verraten. Nach elf Wochen Wartezeit wird der 59-jährige Geistliche am Samstag nun endlich im Hohen Dom zu Augsburg zum Bischof geweiht.

Normalerweise würde der Augsburger Dom dafür über tausend Menschen Platz bieten. Doch aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen nur 180 geladene Gläubige bei dem festlichen Gottesdienst dabei sein.

Kardinal Marx wird den Gottesdienst der Bischofsweihe feiern

Kardinal Reinhard Marx wird der Feier vorstehen und zusammen mit dem Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, und dem apostolischen Nuntius für Deutschland, Nikola Eterovic, die Weihe spenden. Mit der Handauflegung und der Weihe durch die drei Bischöfe tritt der Neue unmittelbar in die Nachfolge der Apostel ein, so die kirchliche Tradition.

Danach wird dem neuen Bischof das Haupt mit Chrisamöl gesalbt und er bekommt ein Evangelienbuch, Ring, Kreuz und Hirtenstab überreicht - Symbole für die Aufgaben eines Bischofs. Im Anschluss darf er dann auf der Kathedra - dem Bischofsstuhl des Hohen Doms - Platz nehmen. Von dort wird er am Ende des Gottesdiensts auch eine kurze Ansprache halten und den feierlichen Segen spenden.

In Ruhe schon mal Blick auf das künftige Bistum geworfen

Auch in der Wartezeit auf seine Weihe hatte Meier schon alle Hände voll zu tun: Er hat seine neuen Büroräume bezogen und bereits Personalentscheidungen getroffen. Die vergangenen Wochen nutzte er, um viele Gespräche zu führen und ganz in Ruhe einen Blick auf sein künftiges Bistum zu werfen.

"Vor diesem Hintergrund war das keine Zeit, die nutzlos war, sondern sicher eine sehr gute Zeit zum Überlegen, Pläne zu schmieden und dann ab morgen mich ans Werk zu machen." Bertram Meier

Weibliche Führungskräfte in der Kirchenverwaltung

Auch theologisch hat der neue Bischof bereits im Vorfeld seiner Weihe Akzente gesetzt. So äußerte sich Bertram Meier im Interview mit dem BR zum Diakonat der Frau, der ja zu den zentralen Diskussionspunkten des Synodalen Wegs gehört, des aktuellen Reformprozesses von katholischen Laien und Bischöfen. "Große Veränderungen in den nächsten Jahren", seien beim Frauendiakonat nicht zu erwarten, so Meier. Er setzt stattdessen auf weibliche Führungskräfte in der Kirchenverwaltung.

Kritisch äußerte sich Meier zum überregional bekannten katholisch-charismatischen Augsburger Gebetshaus. Dieses dürfe keine neue Art von Kirche werden, so Meier zuletzt im Interview mit der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA).

Bischof in schwierigen Zeiten

Der neue Augsburger Oberhirte wird in schwierigen Zeiten zum Bischof geweiht, durch die Corona-Pandemie sind Gottesdienste nur in eingeschränkter Form möglich, auch viele Seelsorgeangebote entfallen. Er wisse um die aktuellen Probleme, so Meier im Interview mit dem BR: "Meine Mutter ist im Altenheim, ich konnte sie sieben Wochen nicht besuchen, auch als Priester nicht, obwohl dieses Altenheim in katholischer Trägerschaft ist." Umso wichtiger sei es, so Meier, dass Kirche schnellstmöglich wieder zu den Menschen gehe: "Da müssen wir wieder ran."

Einen eigenen Akzent setzte Meier, was die Entschädigungszahlungen von Opfern sexuellen Missbrauchs betrifft. Er unterschrieb diese Woche eine "Anerkennungs- und Unterstützungsordnung der Diözese Augsburg für Betroffene sexuellen Missbrauchs oder körperlicher Gewalt im kirchlichen Kontext". Betroffene sollten jetzt Zahlungen bis maximal 75.000 Euro erhalten. Damit kommt das Bistum einer geplanten Regelung der Bischofskonferenz zuvor.

Sohn einer katholischen Mutter und eines evangelischen Vaters

Meier ist in Kaufering, das zum Bistum Augsburg gehört, aufgewachsen. Hier wohnte er mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester. Schon als Jugendlicher hatte er den Wunsch, Priester zu werden. Als Sohn einer katholischen Mutter und eines evangelischen Vaters hat er die Ökumene mit der Muttermilch aufgesogen – und sich mit ihr auseinandergesetzt.

Nach dem Abitur in Landsberg ging Meier ins Priesterseminar und dann zum Studium nach Rom. An der renommierten Päpstlichen Universität Gregoriana studierte er Philosophie, Theologie und Kirchenrecht, besuchte später auch die Päpstliche Diplomatenakademie. Rom ist seine zweite Heimat. Hier hat er insgesamt 17 Jahre verbracht und viele internationale Kontakte geknüpft.

"Ich weiß auch, wie Weltkirche tickt. Und wenn es mir gelingt, die eine oder andere Brücke zu bauen über Berge der Alpen, glaub ich, bin ich als Bischof gut beraten, das zu machen." Bertram Meier

Insignien mit vielen Symbolen aus dem Bistum

Seine Insignien stellte ein Augsburger Goldschmied her – mit vielen Symbolen aus dem Bistum: Den Bischofsstab zieren Steine aus dem Lech, sie stehen für die Bistumspatrone Ulrich, Afra und Simpert. Der Ring ist mit einem Bergkristall aus den bayerischen Alpen versehen. Durch den Stein sieht man die Buchstaben IHS. Ein Bezug zu seinen jesuitischen Ausbildungsorten. Das Silberne Brustkreuz zeigt in der Mitte eine Miniatur des historischen Ulrichskreuzes.

Tradition und Moderne, beides ist Bertram Meier wichtig. Er freut sich auf sein Amt. Seine Diözese mit rund 1.000 Pfarreien und 1,3 Millionen Katholiken kennt er gut. Ein Heimspiel - so sehen es viele im Bistum.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!