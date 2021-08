Verspätete Ernte: Landwirte unter Zeitdruck

Junglandwirt Leo Rösel aus Neukirchen im Landkreis Amberg-Sulzbach sitzt auf seinem Mähdrescher und fährt auf sein Roggenfeld – endlich! Zwei Mal wollte er schon die Ernte einfahren, doch es hat nicht geklappt. Das Feld war einfach viel zu nass. Um die Ernte einfahren zu können, braucht der Oberpfälzer warmes und vor allem trockenes Wetter.

Der Regen hat Spuren hinterlassen

Bevor der 31-Jährige mit seinem tonnenschweren Mähdrescher auf das Feld fährt, sieht er sich den Boden noch einmal genauer an. Er kniet auf dem Feld und greift mit der Hand in die Erde. Der viele Regen in den vergangenen Wochen hat Spuren hinterlassen. Es ist alles viel zu nass, sagt er. Mit der Erde kann der Junglandwirt einen Knödel formen, das ist kein gutes Zeichen. "Dadurch sieht man, dass die Erde immer noch viel zu feucht ist, optimal ist das nicht", meint der Oberpfälzer. Doch es hilft nichts, die Ernte muss jetzt eingeholt werden.

Steht das Getreide zu lange, leidet die Qualität

Wenn das Korn zu lange auf dem Feld bleibt, mindert das die Qualität. Das bekommt auch Leo Rösel zu spüren. Nachdem er den Roggen eingeholt hat, begutachtet er die Ernte. Der 31-Jährige greift mit der Hand durch den Roggen und runzelt die Stirn. Teilweise beginnt das Korn schon wieder zu keimen. Das passiert, weil es zu lange auf dem nassen Feld war. Für diese Qualität des Korns bekommt er beim Landhandel bis zu 25 Prozent weniger als normal. Seine Hoffnung ist jetzt, dass die Qualität auf seinen anderen Feldern besser ist und er so schnell wie möglich alles abernten kann.

Durchschnittliche Ernte erwartet

Laut Bayerischem Bauernverband leiden Erträge und Qualitäten in vielen Regionen unter anhaltenden, nassen Bedingungen. Trotzdem geht der Verband davon aus, dass es dieses Jahr eine knapp durchschnittliche Ernte wird. Vorausgesetzt, das Wetter bleibt trocken.