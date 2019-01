Versorgungszentrum in Kreuzwertheim startet

Über die medizinische Versorgung freuen sich die Marktgemeinde Kreuzwertheim (Lkr. Main-Spessart) aber auch die zur Verwaltungsgemeinschaft gehörenden Orte Hasloch und Schollbrunn. Der Einzugsbereich umfasst zusammen 6.2000 Menschen. Der Zulassungsausschuss Ärzte für Unterfranken hatte vor Weihnachten zugestimmt, dass das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) "Alte Grafschaft" einen Arzt-Sitz bekommt. Spätestens bis zum 10. Januar musste es seine Arbeit aufnehmen. Erste Termine wurden bereits vereinbart.

Bei guter Entwicklung Vergrößerung geplant

Zwei Ärzte werden täglich von Montag bis Freitag Sprechstunden halten und Patienten hausärztlich betreuen. Damit soll auch die ärztliche Anbindung stationär und ambulant verbessert werden, sagt der MVZ-Geschäftsführer Rudolf Weininger. Er ist auch Verwaltungsdirektor der Rotkreuzklinik Würzburg. Weininger kündigt an, dass das MVZ bis zum 1. Juli noch fachärztlich ergänzt werden soll, durch einen Spezialisten der Inneren Medizin und der Chirurgie. Darüber muss noch der Zulassungsausschuss entscheiden. Man wolle die Entwicklung des MVZ in den nächsten drei Jahren abwarten. Bei positivem Verlauf werde man sich in der Nachbarschaft voraussichtlich räumlich vergrößern.