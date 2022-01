Versorgungsprobleme nach Wasserrohrbruch in Mellrichstadt

In Mellrichstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) ist es am Sonntagmorgen zu einem größeren Wasserrohrbruch gekommen. Anwohner der Mozartstraße haben die Feuerwehr gegen 8.00 Uhr alarmiert. Weil das Wasser abgestellt werden musste, kommt es vor allem im Stadtteil Hainberg zu Engpässen in der Wasserversorgung. Laut Feuerwehr sind etwa 200 Haushalte betroffen.

Reparaturarbeiten an der Wasserleitung laufen

Die Freiwillige Feuerwehr war am Vormittag mit drei Fahrzeugen im Einsatz, um die Anwohner mit Lautsprecheransagen über den Wasserrohrbruch zu informieren. Aktuell laufen die Reparaturarbeiten. Laut Timo Kolena, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Mellrichstadt, ist die Hauptwasserversorgung betroffen. Mitarbeiter des Wasserzweckverbandes versuchen die Bruchstelle unter dem Asphalt zu orten, graben dann die Straße auf und reparieren die Bruchstelle.

Provisorium in der Versorgung

Bis der Schaden behoben ist, soll Wasser über Rohrleitungen in die betroffenen Haushalte umgeleitet werden. Besonders betroffen sind vom Wasserrohrbruch ein Altenheim und ein Wohnheim der Lebenshilfe in unmittelbarer Nachbarschaft. Laut Feuerwehr ist bis in den Nachmittag hinein mit Problemen in der Wasserversorgung zu rechnen.