Versorgung von Herzpatienten in Ansbach wieder sichergestellt

Eine kardiologische Praxis aus Ansbach werde die Bereitschaftsdienste übernehmen, teilte Klinikchef Dr. Gerhard M. Sontheimer mit. Dr. Hans Holzhäuser, Dr. Gottfried Kestel und Dr. Christian Schlundt betreiben nach Angaben des Klinikchefs das zweite Herzkatheterlabor am Klinikum als Belegarztpraxis in Eigenregie.

Durchgehende Akutversorgung sicher

Das Herzkatheterlabor in Ansbach könne mit der jetzt gefundenen Lösung wieder bei den Rettungsleitstellen angemeldet werden. Damit sei die Akutversorgung von Patientinnen und Patienten 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche sichergestellt.

"Unabhängig von der getroffenen Vereinbarung wird die intensive Suche nach interventionellen Kardiologen zur Aufstockung der eigenen Kardiologischen Abteilung mit Nachdruck fortgesetzt", so der Vorstand des Klinikverbunds ANregiomed.

Suche nach Kardiologen geht weiter

Aufgrund von personellen Engpässen war das Herzkatheterlabor am Klinikum Ansbach seit einer Woche abgemeldet. Nach dem Weggang eines Kardiologen sucht der Klinikverbund seit Monaten Ersatz, um die dauerhafte Bereitschaft des Herzkatheterlabors in Ansbach abzusichern – bislang vergeblich. Deshalb waren schon Personalrochaden mit Kardiologen an der Klinik in Rothenburg ob der Tauber im Gespräch. Aber auch das wäre nur eine Notfalllösung gewesen.