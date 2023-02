Versorgung in Schweinfurt trotz Klinikverbund sichergestellt?

Corona-Pandemie, überlastete Kinderkliniken, Personalmangel. Deutschlands Kliniken stehen in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen: Wie steht es um Bayerns Krankenhäuser? Ist die medizinische Versorgung in Zukunft gesichert?

Diese Frage sorgt zuletzt auch in Schweinfurt für Gesprächsstoff, weil die Träger der beiden dortigen Krankenhäuser St. Josef und Leopoldina einen Verbund eingehen wollen: Spätestens ab 2030 sollen stationäre Behandlungen, die bislang in beiden Krankenhäusern angeboten werden, nur noch im Leopoldina-Krankenhaus möglich sein. Die Notaufnahme am Krankenhaus St. Josef soll geschlossen werden. Dort sollen dann überwiegend "erweiterte ambulante Behandlungen" stattfinden.

Zukunftssorgen und Kündigungen

Die Nachricht darüber hat viele Mitarbeiter verunsichert und im vergangenen Jahr eine regelrechte Kündigungswelle am Josefs-Krankenhaus losgetreten. Seit Bekanntgabe der geplanten Kooperation Ende April bis zum Jahresende haben nach Angaben des Trägers fast 40 Mitarbeitende gekündigt. Zwei Ärzte der Klinik haben zudem in einem Brandbrief davor gewarnt, dass durch den Schritt die Notfall-Versorgung in Schweinfurt gefährdet werde. Nun haben sich auf Nachfrage von BR24 auch zahlreiche politisch Verantwortliche zu Wort gemeldet.

Bürgermeister und Landrat: Versorgung sicherstellen

Der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU) und der Schweinfurter Landrat Florian Töpper (SPD) fordern, "dass mit dem beabsichtigten Zusammenschluss der Kliniken keine Verschlechterung der medizinischen Versorgung in der Region Schweinfurt" einhergehen dürfe. Es sei die Aufgabe der Krankenhausträger "eine flächendeckende Versorgung vor Ort" sicherzustellen.

In diesem Punkt sind sich alle angefragten Politiker und Politikerinnen einig: Die medizinische Versorgung von Stadt und Landkreis Schweinfurt müsse trotz des Verbunds sichergestellt sein. Bei den Details gehen die Meinungen jedoch auseinander: Während sich die einen sorgen, ob eine Notaufnahme tatsächlich für die gesamte Region ausreiche, sehen andere den Verbund als Chance angesichts des Personalmangels im Gesundheitssektor.

CSU: Zusammenarbeit mit Klinik in Gerolzhofen?

Stefan Funk, Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion, sieht die angedachte Kooperation beider Häuser als Möglichkeit, sich zukunftsgerichtet aufzustellen. Man müsse auch dezentrale Zentren in Gerolzhofen oder Werneck andenken. Die Stadt Schweinfurt komme durch die Entscheidung des Trägers von St. Josef, der Kongregation der Schwestern des Erlösers, in Handlungszwang und müsse sich über die Ausrichtung des Leopoldina-Krankenhauses Gedanken machen.

Gabriele Jakob, Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, begrüßt, "dass der Verbund zwischen den lokal ansässigen Häusern stattfindet und nicht externe Klinikkonzerne zum Zuge kommen." Die Kooperation dürfe nun nicht zu Lasten der Geomed-Kreisklinik in Gerolzhofen gehen. Die Zusammenarbeit von Leopoldina und Geomed müsse sogar noch intensiviert werden, so Jakob.

SPD: Wohl von Patienten und Mitarbeitenden wichtig

Stefan Rottmann, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, hält die Akutversorgung in der gesamten Region Schweinfurt für ausschlaggebend. Diese solle "auf keinen Fall unter den Plänen leiden". Es dürfe niemand abgewiesen werden. Neben den Patientinnen und Patienten müsse auch das Wohl der Mitarbeiterschaft im Fokus stehen, so Rottmann.

Marietta Eder, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, sieht einen Trend zur ambulanten Versorgung und begrüßt die Kooperation. "Es nützt kein Haus mit 1.000 Betten, wenn wir die Beschäftigten nicht haben. Dazu muss es gute Gespräche mit den Mitarbeitern geben", so Eder. Der "Worst Case" für sie wäre, wenn private Konzerne Gewinne machen wollten.

Freie-Wähler: Reicht eine Notaufnahme für gesamte Region?

Oliver Brust, der Vorsitzender der Freien-Wähler-Kreistagsfraktion warnt davor, nur Schweinfurt mit seinen 54.000-Einwohnern zu betrachten. Die Kooperation betreffe "zusammen mit den 116.000 Einwohnern des Landkreis Schweinfurt eine Region von ca. 170.000 Einwohnern." Brust bezweifelt, ob die Notaufnahme am Leopoldina-Krankenhaus alleine tatsächlich für die gesamte Notfallversorgung ausreichen würde: "Auch im Krankenhaus St. Josef ist nach unserer Wahrnehmung die Notfallaufnahme bisher gut ausgelastet."

Grüne: gute Zusammenarbeit statt Konkurrenz

Holger Laschka, der Vorsitzende der Grünen-Stadtratsfaktion, ist zuversichtlich: "Wenn es gelingt, die anfallenden Aufgaben zwischen den Häusern gerecht zu verteilen, die Beschäftigten mitzunehmen und die Bürgerinnen und Bürger transparent zu informieren, dann spielt es am Ende keine Rolle, wie viele 'Strike Units' oder Krebsstationen wir in Schweinfurt haben", schreibt Laschka.

Auch Johannes Weiß, Vorsitzender der Grünen-Kreistagsfraktion, meint, nicht die Anzahl der Notfallaufnahmen, sondern deren Kapazität sei entscheidend. Der Betrieb mehrerer Notaufnahmen in Schweinfurt sei aufgrund des Personalmangels im Gesundheitssektor nicht mehr langfristig sicherzustellen, "da Parallelstrukturen in Summe mehr Personal binden", schreibt Weiß.

Linke: Kooperation als Lösung für Personalmangel

Frank Firsching, Vorsitzender der Linken-Stadtratsfraktion, sieht die Kooperation ebenfalls als mögliche Lösung für Probleme wie Personalmangel und Krankenhausfinanzierung. "Dabei kommt es nicht darauf an, ob es eine oder zwei Notaufnahmen oder Intensivstationen gibt, die sich in einer Konkurrenzsituation um Patienten und Zuweisungen befinden", betont auch Firsching." Es komme vielmehr darauf an, ob der Klinikverbund die Versorgung quantitativ und qualitativ sichern könne.

💡 Was wir bislang wissen: Zahlen und Fakten

Die "Kongregation der Schwestern des Erlösers" will das Krankenhaus St. Josef mit im Augenblick 272 Betten und rund 800 Mitarbeitenden künftig vor allem nur noch mit dem Schwerpunkt von "erweiterten ambulanten Behandlungen" betreiben. Das heißt: Eigene Fachärzte sollen ambulante Eingriffe vornehmen, die Patienten sollen ein bis zwei Tage im Krankenhaus St. Josef bleiben. Darüber hinaus soll hier Altersmedizin in den Schwerpunkt rücken. Pflegeangebote sollen erweitert und die Palliativstation angesiedelt werden. Aus- und Weiterbildungen sollen hier stattfinden. Schließen sollen hier dagegen Notaufnahme, Anästhesie und Intensivmedizin, Innere und Chirurgie.

Stationäre medizinische Behandlungen sollen dann nur noch im Leopoldina-Krankenhaus mit aktuell 709 Betten und rund 2.500 Mitarbeitenden angeboten werden. Die Bereiche Innere, Chirurgie und Notfall- und Intensivmedizin sollen hier gebündelt werden. Aus Sicht des Leopoldina-Geschäftsführers Jürgen Winter wird sein Haus auch die bisherigen Notaufnahme-Patienten des St. Josefs-Krankenhauses übernehmen können. Euin externer Gutachter überprüft derzeit die Pläne des Verbundvorhabens der beiden Kliniken.