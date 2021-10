Versenktes Auto in Kulmbach: Rätsel nach Badesee-Vorfall

Mehrere Stunden waren die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht am Sonntag beschäftigt, als ein Auto aus einem Badesee im Landkreis Kulmbach gezogen wurde. Wie eine Sprecherin der Polizei dem BR auf Nachfrage nun bestätigt, sei der Ablauf des Vorfalls an der "Kieswäsch" in Mainleus nach wie vor unbekannt.

"Kieswäsch" bei Kulmbach: Unklar, ob jemand in dem Auto saß

Fest steht nur, dass die Halterin das Auto bereits in der Nacht zum Sonntag als gestohlen gemeldet hatte. Weil nicht auszuschließen war, dass sich später Insassen in dem Auto befunden haben, als es ins Wasser fuhr, waren bei der Aktion am Sonntag auch Taucher im Einsatz. Ob zum Zeitpunkt des Vorfalls aber überhaupt jemand hinter dem Steuer des Autos gesessen hatte, sei noch unklar.

Derzeit werden die Ergebnisse der Spurensicherung und Zeugenhinweise ausgewertet. Weil die Polizei von einem Autodiebstahl ausgeht, hat die Kripo die Ermittlungen übernommen.