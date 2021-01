Versenktes Auto im Main-Donau-Kanal: Fall zu den Akten gelegt

Nach intensiven Ermittlungen muss die Polizei den Fall, bei dem im vergangenen Juli ein Autowrack im Main-Donau-Kanal bei Forchheim gefunden worden war, zu den Akten legen. Wie eine Sprecherin der Polizei dem BR am Mittwoch bestätigte, seien aufgrund des langen Zeitraums Angaben aus datenschutzrechtlichen Gründen in sämtlichen Systemen gelöscht worden. Ein Fahrzeughalter des Autos, das vermutlich Ende der 1980er Jahre samt Kennzeichen in dem Kanal versenkt worden war, sei demnach nicht zurückzuverfolgen.

"Alles angezapft, was ging"

"Der zuständige Beamte der Wasserschutzpolizei Bamberg hat sich unendlich viel Mühe gegeben und alles angezapft, was ging", sagte Anne Höfer von der Polizei Oberfranken dem BR. Demnach habe man einen deutschlandweiten Autoklub kontaktiert, um weitere Informationen über den versenkten Renault Alpin zu erhalten, der 1985 gebaut wurde. Auch die Kollegen der französischen Behörden konnten in dem Fall ebenso wenig weiterhelfen wie bereits pensionierte Polizeibeamte.

Kein Zusammenhang mit schwerer Straftat

Dass das versenkte Auto im Zusammenhang mit einer schweren Straftat stehe, ist indes auszuschließen, so Höfer. Da keine Menschen in dem Fahrzeug gefunden wurden, könne man darauf spekulieren, dass dieser "ungewöhnliche Fall" in Verbindung mit einem Versicherungsbetrug oder einem Diebstahl stehe.

Anfang Juli 2020 war das mit Muscheln bewachsene Auto bei Unterwasserarbeiten in dem Kanal zufällig von Tauchern entdeckt worden.