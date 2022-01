Verschollene Schätze: Neue Ludwig Erhard Ausstellung in Fürth

Der Nachlass aus dem Bonner Privathaus von Ludwig Erhard ging nach dessen Tod an den Verein Ludwig-Erhard-Stiftung e.V. in Bonn. Aus Platzmangel verscherbelte der Verein 1993 hunderte Exponate an einen Bonner Antiquitätenhändler. Der Kunsthändler konnte kaum fassen, was er da angeboten bekam: Antiquitäten, Silberbesteck, teures Geschirr, Gemälde, Staatsgeschenke und sogar den Personalausweis des ehemaligen Bundeskanzlers kaufte er auf und verkaufte alles an einen anonymen Privatmann nach Südafrika. Wer der Käufer ist und wo die Exponate liegen, bleibt lange ungewiss.

Nachlässe von Ludwig Erhard in Übersee

Als vor rund 10 Jahren Evi Kurz, die Vorstandsvorsitzende des Ludwig-Erhard-Zentrums in Fürth, vom privaten Nachlass in Übersee erfuhr, machte sie sich auf die Suche nach den Besitzern. Über Mittelsmänner wird ihr der Kaufpreis für den Nachlass genannt: 1,5 bis 2 Millionen Euro. Eine utopische Summe, die das Ludwig-Erhard-Zentrum nicht aufbringen kann. Aber Evi Kurz bleibt weiter dran. Signalisiert, dass hier in Fürth das einzige Museum für Ludwig Erhard entsteht und dass hier natürlich auch die Stücke aus seinem privaten Nachlass einen angemessenen Rahmen finden würden. Etliche Jahre später ist es dann soweit. Für einen geringen Betrag kann das Ludwig-Erhard-Zentrum alle Stücke erwerben.

Einblicke in den "Mensch Erhard"

Pünktlich zu Erhards Geburtstag eröffnet des Ludwig-Erhard-Zentrum nun die neue Dauerausstellung. Darunter zum Beispiel auch die goldenen Schlüssel, die der damalige Kanzler von den Stadtoberen aus aller Welt überreicht bekommen hat. Durchaus bemerkenswert, dass rund 15 Jahre nach dem 2. Weltkrieg, die Bürgermeister aus fernen Ländern dem deutschen Bundeskanzler quasi "ihre Stadt übergeben" haben.

Neben dem Politiker Ludwig Erhard, und das wird in der neuen Ausstellung sehr schön klar, war der private Erhard ein Genießer. Selten war er ohne seine Kubanische Zigarre anzutreffen. Ein guter Schluck Whiskey, ein Kartenspiel in fröhlicher Runde - all das zeigt die neue Ausstellung und liefert einen guten Einblick, um auch dem "Menschen Erhard" näher zu kommen.