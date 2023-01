Verschollene Fischart im Bodensee wiederentdeckt

Im Jahr 2014 hatten Forscher einen verschollen geglaubten Bodenseefisch wiederentdeckt und wissenschaftlich untersucht. Nun habe man nachweisen können, dass der "Tiefseesaibling" mit seinen historischen Vorfahren genetisch nahezu identisch ist, teilte die Fischereiforschungsstelle (FFS) in Langenargen in Baden-Württemberg mit.

Früher gab es viele "Tiefseesaiblinge" im Bodensee

Früher gab es sehr viele "Tiefseesaiblinge" im Bodensee. 2014 war erstmals seit vier Jahrzehnten bei einer regulären Erhebung des Fischbestands wieder ein Exemplar des 25 Zentimeter langen Salvelinus profundus aufgetaucht. Danach wurde gezielt in großen Tiefen nach ihm gesucht. Dabei fingen die Wissenschaftler den Angaben zufolge neben dem rund 60 Zentimeter langen "Normalsaibling" (Salvelinus cf. umbla) auch immer wieder den ausgestorben geglaubten "Tiefseesaibling".

Heutige "Tiefseesaiblinge" identisch mit Vorfahren

Zusammen mit Forschern aus München und Norwegen sei es gelungen, rund 150 Jahre alte Exemplare des Bodenseefischs aus Museen in San Francisco und Stuttgart auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der DNA der Schuppen hin zu untersuchen. Das Ergebnis: "Die heutigen Tiefseesaiblinge sind sowohl genetisch als auch in ihrer Gestalt mit den historischen Exemplaren nahezu identisch; gleichzeitig unterscheidet sich der Normalsaibling fundamental von den früher im See vorkommenden Individuen." Hauptautoren der Studie sind Jan Baer (FFS/LAZBW) und Ulrich Schliewen (SNSB-Zoologische Staatssammlung München). Veröffentlicht wurde sie in der Fachzeitschrift Ecological Applications.

Von "Verschollen" zu "Vom Aussterben bedroht"

Die Autoren schreiben, dass wohl einige Exemplare des kleinen Saiblings unentdeckt überleben konnten, als der Bodensee in früheren Jahrzehnten drohte umzukippen und man gerade noch gegensteuerte. Dadurch habe man den Lebensraum der Tiefseesaiblinge gesichert.

Der Status des "Tiefseesaiblings" soll auf der weltweiten Roten Liste (IUCN) nun von "Verschollen" auf "Vom Aussterben bedroht" geändert werden.