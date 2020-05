Verschollene Figuren zurück, Residenz-Fassade wieder vollständig

Fassade rechtzeitig zum 300. Jahrestag vervollständigt

Am Dienstag dann der große Moment: Mit einem Kran wurden die beiden Figuren auf die Balustrade der Residenz gebracht und in mehr als 20 Metern Höhe von den Bildhauern verankert – auch das war Präzisionsarbeit. Nun – pünktlich zum 300. Jahrestag der Grundsteinlegung der Residenz am Freitag – ist die Ehrenhof-Fassade wieder komplett.

