Verschönertes Umfeld soll Karstadt an der Lorenzkirche helfen

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hat angekündigt, das Umfeld des Karstadt-Warenhauses in der City aufwerten zu wollen. Die Stadt wolle nichts unversucht lassen, um die bestmöglichen Bedingungen für eine noch attraktivere Karstadt-Filiale an der Lorenzkirche zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Nürnberg.

Verschönerung und Sanierung des Zugangs geplant

Konkret geht es darum, die Eingangssituation zum Kaufhaus an der Fußgängerzone zu verbessern. Außerdem soll das U-Bahn-Verteilergeschoss saniert und verschönert werden, von dem aus ein direkter Zugang in die Filiale möglich ist. "In der Vergangenheit gab es Diskussionen zwischen Karstadt und der Stadt um die Kostenaufteilung. Ich bin sehr daran interessiert, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen", sagte König.

Keine Wohnungen in der Immobilie

Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich erteilte allen Überlegungen eine Absage, die Immobilie für Wohnungen nutzen zu wollen. Auch eine Mischung mit Büros und Wohnen sei für diese zentrale Lage kein sinnvoller Ansatz. "Das ist eine 1-A-Einkaufslage, als solche wollen wir sie erhalten“, sagte Ulrich.

Wirtschaftsreferent Michael Fraas ergänzte, dass eine Nutzung ohne oder auch nur mit weniger Handel am Standort Lorenzkirche für Nürnberg als Einkaufsstadt nicht zielführend wäre und daher auch nicht angestrebt werde.

Zwei Filialen in Nürnberg sollen gestrichen werden

Auf der kürzlich bekannt gegebenen Streichliste der Warenhauskette Galerie Karstadt Kaufhof standen zwei Nürnberger Filialen: die Karstadt-Filiale an der Lorenzkirche in der Nürnberger Innenstadt sowie die Karstadt-Filiale im Einkaufszentrum Nürnberg-Langwasser.