Verschiedene Regeln für Selbsthilfegruppen sorgen für Kritik

Selbsthilfegruppen in Mittelfranken fühlen sich weniger wert als solche in München. Den Gruppen in Mittelfranken wurde laut eigenen Angaben mitgeteilt, dass Treffen ab sofort verboten seien. Gruppen-Treffen in München hätten aber eine Erlaubnis erhalten, heißt es in einer Mitteilung der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen Mittelfranken (Kiss).

Gruppen in Mittelfranken sehen sich benachteiligt

"Dass sich Selbsthilfegruppen zum Beispiel in München weiterhin treffen dürfen, wirft für mich die Frage auf, ob Selbsthilfegruppen in Mittelfranken weniger von Bedeutung sind", wird die stellvertretende Kiss-Geschäftsführerin Elisabeth Benzing zitiert. Von dem Verbot der Treffen seien besonders psychisch kranke und suchtkranke Menschen schwer betroffen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im ersten Lockdown kam es zu Suiziden

Benzing rechne nun "erneut mit verheerenden Folgen". Im ersten Lockdown im Frühjahr haben sich Selbsthilfegruppen nicht mehr treffen dürfen. Damals sei es bei Betroffenen zu Rückfällen und sogar zu Selbstmorden gekommen. Um auch bei steigenden Infektionszahlen weiterhin Gruppen-Treffen zu ermöglichen, wäre seit Juli an Hygienekonzepten gearbeitet worden, so Benzing.

Der Verein Kiss fordert deshalb, dass die rund 800 mittelfränkischen Selbsthilfegruppen sich ebenfalls wieder treffen dürfen. Mit der Frage, warum sich Selbsthilfegruppen in München treffen dürfen, mittelfränkische aber nicht, hat sich der Bayerische Rundfunk auch an das Referat für Umwelt und Gesundheit in Nürnberg gewendet. Eine Antwort steht noch aus.