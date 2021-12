Verschiebbare OPs: Klinik schreibt Brandbrief an Abgeordnete

Der Flur der Intensivstation der Main-Klinik im unterfränkischen Ochsenfurt ist weihnachtlich dekoriert: ein Baum mit Lichterkette, aufgeklebte Sterne an einer Glasscheibe. Feststimmung kommt trotzdem keine auf. Auch in der Main-Klinik werden Corona-Patienten behandelt. Dafür mussten nun erneut planbare, nicht akute Operationen abgesagt werden.

Blick hinter die Kulissen: Corona-Alltag auf der Intensivstation

Hohe Belastung und viel Bürokratie sind Klinik-Alltag

"Das Personal befindet sich am Rande seiner Kräfte." Mit diesen Worten hat die Klinik-Leitung kürzlich die Situation vor Ort beschrieben – in einem offenen Brief. Das Schreiben richtete sich an regionale Abgeordnete des Bundestags und Bayerischen Landtags. Die "Main-Post" hatte zuerst darüber berichtet. Der Brief der Klinik hat es in sich.

Es geht um Bürokratie, um "unerträgliche Fremdbestimmung" und "unsinnige Meldepflichten". Die Klinik kritisiert die "körperliche und psychische Dauer- und Höchstbelastung" der Mitarbeiter. Und es geht um das Verbot nicht akut notwendiger Operationen. Per Anordnung der Regierung von Unterfranken darf die Klinik derzeit viele Eingriffe nicht mehr durchführen. Damit Platz für Covid-Patienten ist.

Befürchtung: Patienten bleiben Klinik fern

Dabei ist die Entscheidung oft schwierig, welche Operation akut notwendig ist und welche nicht. "Wir sind ausgebildet, um zu helfen, um zu heilen. Nicht um Patienten nach Wichtigkeit zu sortieren", sagt Joachim Stenzel, ärztlicher Direktor der Klinik.

Ärgerlich ist aus Sicht der Klinik auch, dass nicht alle Kliniken in der Region vom Verbot der planbaren Eingriffe betroffen sind. "Natürlich befürchten wir, dass ein Patient in der Nachbarklinik einen Operationstermin bekommt", sagt Joachim Stenzel, "und dann nicht mehr ein Patient der Main-Klinik ist". Konkret betreffe das zum Beispiel orthopädische Eingriffe. Gelenkersatz-Operationen beispielsweise werden an der Main-Klinik derzeit nicht mehr durchgeführt. Andernorts sehr wohl, heißt es aus Ochsenfurt.

Geschäftsführer: Teil des "Hauptgeschäfts" weggebrochen

Tatsächlich sind in einer Mitteilung der Regierung von Unterfranken viele, aber nicht alle Kliniken in Unterfranken aufgeführt. Die Helios Klinik im nahegelegenen Volkach beispielsweise kann weiterhin nicht-akute Behandlungen durchführen. "In einer pandemischen Situation macht dieser Wettbewerb Schwierigkeiten", sagt Christian Schell, Geschäftsführer in Ochsenfurt. Die planbaren OPs seien für die eigene Ausbildung wichtig, etwa bei Assistenzärzten. Vor allem aber sei ein Teil des "Hauptgeschäfts" nun weggebrochen. In einem "ökonomisierten System der Krankenhausversorgung" sei das fatal.

Schell rechnet vor: Durchschnittlich liegt ein Covid-Patient vier bis fünf Wochen auf der Intensivstation – in der gleichen Zeit hätte die Klinik sonst etwa acht planbare Eingriffe vorgenommen. Zwar gibt es Ausgleichszahlungen des Bundes und Entschädigungszahlungen des Freistaats. Noch wisse Christian Schell nach eigenen Angaben jedoch nicht, wie hoch diese ausfallen.

Ministerium will noch mehr Kliniken beteiligen

Das Bayerische Gesundheitsministerium verweist auf BR-Anfrage darauf, dass die gültige Allgemeinverfügung zur Covid-Versorgung kürzlich bereits ergänzt wurde. Anlass dafür war die sich ausbreitende Omikron-Variante. Demnach besteht nun die Möglichkeit, dass auch psychiatrische Kliniken bei der Versorgung von Corona-Patienten unterstützen. Auch aus Reha-Einrichtungen könne nun Personal in Krankenhäuser abgeordnet werden.

Generell hält das Ministerium fest: Jedes Krankenhaus kann bei Bedarf zur Mitwirkung verpflichtet werden. Gleichzeitig aber solle vermieden werden, dass Krankenhäuser, die "zur Bewältigung des Pandemiegeschehens nur bedingt beitragen können", ihre Tätigkeit einstellen müssen.

Kliniken haben unterschiedliche Schwerpunkte

Auch Christian Hendrich, ärztlicher Direktor der orthopädischen Klinik in Werneck, verweist darauf, dass die Kliniken in der Region unterschiedlich aufgestellt sind. Manche eignen sich besser für die Covid-Versorgung als andere. Die Wernecker Orthopädie hat kürzlich auf Anordnung eine Station für Covid-Patienten leergeräumt.

"Die Kliniken können und müssen ganz unterschiedliche Lasten tragen. Das mit der großen Schere abzusägen ist keine gute Idee", sagt Hendrich. Gleichwohl könne er die Verärgerung in Ochsenfurt nachvollziehen. Denn die nicht akut notwendigen Operationen seien für den Bestand der Kliniken unerlässlich – gerade finanziell.

Klinik fürchtet um "Kernmannschaft"

In Ochsenfurt ist der Frust auch deshalb spürbar, da die Klinik um ihr Personal fürchtet. Gerade private Einrichtungen würden oft bessere Konditionen bieten als Akutkliniken mit Versorgungsauftrag, heißt es von der Klinik-Leitung. Pflegekräfte verabschieden sich in die Altersteilzeit oder arbeiten nicht mehr Vollzeit, sagt Joachim Stenzel: "Wir müssen gut aufpassen, dass wir nicht auch noch die Kernmannschaft verlieren."

Auf den Brandbrief aus Ochsenfurt haben nach Angaben der Klinik inzwischen mehrere Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen geantwortet. Einige von ihnen hätten Gesprächstermine angeboten.