Verschärfte Warnstreiks auch in Niederbayern und der Oberpfalz

Zum Wochenende hat die IG Metall angekündigt, ihre Warnstreiks zu verschärfen. Das zeigt sich auch in Niederbayern und der Oberpfalz. Über 20 Betriebe treten am Freitag in den Ausstand. Besonders Automobilzulieferer beteiligen sich am Arbeitskampf.

Bei Siemens und Grammer wird gestreikt

Einer der Streik-Schwerpunkte ist die Oberpfalz: Hier beteiligen sich insgesamt 14 Unternehmen an den Aktionen der IG Metall. Aufgerufen zum Streik sind die Amberger Siemens-Betriebe, darunter das Lieferzentrum, das Gerätewerk und die Ausbildungswerkstatt, sowie die Amberger Luitpoldhütte und Siemens Healthcare in Kemnath.

Auch die Grammer Werke in Amberg, Kümmersbruck, Ursensollen und Ebermannsdorf sind dabei. Außerdem sind die Beschäftigten bei ZF in Auerbach und Hamm in Tirschenreuth aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen genauso wie die Spätschicht bei Läpple in Teublitz und Mahle-Behr in Neustadt.

Fünf Betriebe streiken in Niederbayern

In Niederbayern beteiligen sich insgesamt fünf Firmen an den Warnstreiks der IG Metall: ZF in Passau und Thyrnau, Webasto in Hengersberg, Sumida in Obernzell und Rodenstock in Regen. Bayernweit nehmen am Freitag 51 Betriebe an den Aktionen teil.

Bei den Warnstreiks, die seit Ende der Friedenspflicht in der Nacht auf Dienstag begonnen hatten, geht es unter anderem um vier Prozent mehr Lohn - in Betrieben, in denen es schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer Senkung der Arbeitszeit.

840.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie

Die Arbeitgeber hatten nach einer Nullrunde in diesem Jahr Lohnerhöhungen erst ab 2022 angeboten und darüber hinaus gefordert, dass Krisenbetriebe vom Tarifvertrag abweichen können. In Bayern arbeiten rund 840.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie.