Verschärfte Testpflicht sorgt für Staus an Grenzübergängen

Dagegen lief der Tag am Grenzübergang Schirnding im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel, wo am Sonntag großer Andrang herrschte, etwas ruhiger an. Die Station sei seit 5 Uhr in Betrieb und es habe zunächst keine Verkehrsbehinderungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Er gehe davon aus, dass sich die meisten Pendler bereits am Wochenende haben testen lassen.

Ohne Probleme läuft es an den niederbayerischen Teststationen in Philippsreut im Kreis Freyung-Grafenau und Bayerisch Eisenstein im Kreis Regen ab. Wie die Einsatzzentrale am Morgen mitteilt, sind keine Staus oder lange Menschenschlangen entstanden. Bereits am Sonntag war es in Niederbayern ruhig an den Teststationen gewesen, so die Polizei.

Tschechien gilt als Hochinzidenzgebiet

Weil Deutschland Tschechien auf die Liste der Hochrisikogebiete gesetzt hatte, dürfen auch regelmäßige Grenzgänger und Grenzpendler nur noch mit einem höchsten 48 Stunden alten negativen Corona-Test aus Tschechien einreisen. Das bedeutet: Einige benötigen mehrere Tests pro Woche. Bisher mussten sich Grenzgänger und Pendler nur einmal pro Woche testen lassen, aber auch erst wieder seit einer Woche. Davor waren die Tests wochenlang nur freiwillig, nachdem die Testpflicht durch die Klage von zwei österreichischen Schülern gekippt worden war.

Landkreise richten Schnelltest-Stationen ein

Um das dadurch deutlich erhöhte Testvolumen bewältigen zu können, haben einige Landkreise an der Grenze Schnellteststationen errichtet. Der Landkreis Cham tat dies zum Beispiel an den Übergängen Furth im Wald und Waldmünchen, der Landkreis Tirschenreuth in Waldsassen, der Landkreis Regen in der Arberlandhalle in Bayerisch Eisenstein. Zusätzlich sind die bestehenden Teststationen geöffnet, wie zum Beispiel in Schirnding, Tirschenreuth oder Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau.

Getestete müssen umgehend weiterfahren

Um Staus zu minimieren, sollen getestete Pendler anschließend sofort weiterfahren. Sie bekommen ihr Ergebnis aufs Handy, dürfen dann aber bei einem positiven Ergebnis ihre Arbeit nicht antreten, sondern müssen wieder nach Hause oder zum PCR-Test. In Furth im Wald sorgen Security-Mitarbeiter dafür, dass alles geordnet abläuft und die Wartenden an der Teststation zum Beispiel die Abstände einhalten.

Tausende Tests in jeder Woche

Die Grenzlandkreise hoffen, dass die tschechischen Beschäftigten in nächster Zeit auch die Testmöglichkeiten im eigenen Heimatland nutzen, damit die Kapazitäten reichen. Alleine in Niederbayern und der Oberpfalz gibt es rund 17.000 tschechische Pendler. Allerdings ist ein Teil davon, vor allem die Beschäftigten aus den geschlossenen Bereichen Gastronomie und Tourismus, derzeit nicht im Dienst.

Auch deutsche Pendler müssen sich testen lassen

Die 48-Stunden-Testpflicht gilt auch für Deutsche, die nach Tschechien zur Arbeit pendeln. Betroffen sind davon vor allem Selbständige und Führungskräfte in den tschechischen Zweigwerken deutscher Firmen. Viele von ihnen lassen sich aber beim Hausarzt testen und fahren auch nicht täglich hin und her.