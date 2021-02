Verschärfte Grenzkontrollen: Ruhige Lage in Kiefersfelden

Einreisen darf, wer systemrelevant ist und ein gültiges Corona-Testergebnis vorweisen kann, das nicht älter als 48 Stunden ist.

Arbeitsvertrag auf dem Beifahrersitz

Die Bundespolizei Rosenheim handelt hier pragmatisch. Wer zum Beispiel mit einem Arbeitsvertrag vorweisen kann, dass er in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, zum Beispiel als Kindergärtnerin, der darf einreisen.

Große Verärgerung bei abgewiesenen Pendlern

Einige Pkw-Fahrer wurden am Morgen an der Grenze allerdings auch wieder nach Österreich zurückgeschickt. Vor allem bei den Pendlern, die nur durch das Deutsche Eck von Tirol nach Salzburg fahren wollten, waren Unverständnis und Frust groß. Es sei überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, schimpften viele.

Schnelltests für Einreisende aus Tirol

Wer keinen gültigen Corona-Test vorweisen kann, dem wir an der Rastanlage Inntal-Ost geholfen. Das Rote Kreuz und die Johanniter betreiben dort ein Testzelt, in dem Corona-Schnelltests durchgeführt werden können. Vier Ehrenamtliche arbeiten dort von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr in zwei Schichten.

Unternehmen müssen Antrag stellen

Im Landratsamt Rosenheim wird gerade fieberhaft daran gearbeitet, den Unternehmen in der Region ein Formblatt zum Herunterladen zur Verfügung zu stellen. Noch diesen Nachmittag soll das Formular auf der Homepage des Landratsamtes abrufbar sein. Wer weiterhin einen Mitarbeiter aus Tirol beschäftigen möchte, muss einen Antrag beim Landratsamt Rosenheim stellen. Dieser werde im Anschluss daraufhin geprüft, ob tatsächlich eine Systemrelevanz vorliegt.

Wer ist systemrelevant und wer nicht?

Das Landratsamt orientiere sich hier an einer Auflistung der EU-Kommission, so eine Sprecherin. Demzufolge gelten unter anderem Berufe im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelindustrie und auch Betreuungspersonal für Kinder als systemrelevant. Nach der Überprüfung der eingegangenen Anträge wird das Landratsamt Rosenheim den Firmen, die die entsprechenden Bedingungen erfüllen, eine Bescheinigung mailen .