Verschärfte Corona-Regeln: Maskenpflicht im Zentrum von München

Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infizierten Menschen in München liegt seit Tagen über dem Grenzwert von 50 je 100.000 Einwohner. Wie angekündigt hat Oberbürgermeister Dieter Reiter deshalb eine neue Allgemeinverfügung erlassen. So gelten ab, morgen Donnerstag, in München verschärfte Corona-Regeln.

Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt

In Teilen der Innenstadt muss verpflichtend eine Maske getragen werden. Zunächst für eine Woche - jeweils von neun bis 23 Uhr. Konkret muss man an folgenden Orten immer eine Maske tragen, egal ob man geht oder steht: In der Altstadt-Fußgängerzone einschließlich Schützenstraße, am Stachus und am Marienplatz, in der Sendlinger Straße einschließlich Sendlinger-Tor-Platz, am Viktualienmarkt und auf den Gehwegen im Tal. Bei Verstößen droht 250 Euro Bußgeld.

Kontaktbeschränkungen: Treffen von maximal fünf Menschen

Außerdem gibt es Einschränkungen bei Treffen im privaten und öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie. Erlaubt sind sie an ein- und demselben Tisch nur noch mit Angehörigen des eigenen oder eines weiteren Hausstands, Partnern, Verwandten "in gerader Linie", Geschwistern oder in Gruppen von bis zu fünf Personen. Bisher waren zehn zulässig.

Einschränkungen für private Feiern

Strengere Regeln treten auch für private Feiern wie Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern und Vereins- und Parteisitzungen in Kraft: Daran dürfen in geschlossenen Räumen maximal 25 Menschen teilnehmen (bisher 100), im Freien höchstens 50 (bisher 200). Voraussetzung ist jeweils, dass der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept vorweisen kann.

Wieder Alkoholverbot für Hotspots am Wochenende

Für die fünf bereits bekannten Party-"Hotspots" in München wird am Wochenende erneut ein nächtliches Alkoholverbot ausgesprochen. Das gilt für den Baldeplatz, Gärtnerplatz, Gerner Brücke, Wedekindplatz sowie in den Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke. In den Nächten auf Samstag und Sonntag darf dort zwischen 23 und sechs Uhr kein Alkohol mehr im öffentlichen Raum getrunken werden, der Verkauf von Alkohol "to go" ist - auch in der näheren Umgebung - bereits ab 21 Uhr verboten. Bei Verstößen können Bußgelder von mindestens 150 Euro (Konsum) bzw. 500 Euro (Verkauf) fällig werden.

Weitere Maßnahmen möglich

Reiter hat bereits angekündigt, dass der Münchner Krisenstab über weitere Einschränkungen diskutieren wird, sollte der Wert in zwei Wochen noch immer deutlich über 50 liegen. Möglich sei dann zum Beispiel eine generelle Maskenpflicht im Stadtgebiet. Aktuell liegt der 7-Tage-Inzidenzwert bei 51,04.