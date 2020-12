Verschärfte Corona-Regeln in Nürnberg: Alles klar, oder…?

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nürnberg steigt weiter – mittlerweile liegt sie bei 372,5. Schon am vergangenen Dienstag (01.12.) hatte die Stadt deswegen die Regeln verschärft. Eine Ausgangsbeschränkung und die erweiterte Maskenpflicht sind zentrale Maßnahmen.

Doch die Regelungen lassen Fragen offen: Wo darf ich mich noch aufhalten und was ist, wenn ich in der Maskenzone etwas essen oder einen Schluck trinken möchte?

Maskenpflicht eher konkretisiert als erweitert

In der Nürnberger Innenstadt gilt auch im Freien schon länger eine Maskenpflicht. Bislang ging man eher davon aus, dass diese besonders auf der mehr oder weniger geraden Linie zwischen Burg und Hauptbahnhof gilt. Da aber auch in den Seitenstraßen der City zu bestimmten Zeiten Gedränge herrschen kann, wurde der ausgewiesene Bereich deutlich vergrößert. Dazu hat die Stadt auch eine Karte veröffentlicht.

Der als maskenpflichtig markierte Bereich in der Innenstadt ähnelt in der Form einem Trichter. Auch in der Südstadt, die ja mit Aufseß- und Kopernikusplatz eine eigene Fußgängerzone hat, ist die Maskenpflicht nicht neu. Es wird aber nun noch einmal verdeutlicht, dass sie auch auf den kreuzenden und flankierenden Straßen neben der Fußgängerzone gilt.

Essen mit Maske? – Unmöglich

Was ist, wenn ich in der Innenstadt Lust auf einen kleinen Snack bekomme? Hier setzt die Stadt auf den gesunden Menschenverstand. Es sei wohl kaum davon auszugehen, dass die Menschen gleich mit Picknickkörben anrücken würden, sagte eine Sprecherin des Nürnberger Ordnungsamtes. Deswegen sei es völlig in Ordnung, die Maske mal kurz abzusetzen, zu essen, zu trinken oder – wenn es sein muss – eine Zigarette zu rauchen.

Im besten Fall sucht man sich aber auch dazu eine etwas weniger frequentierte Ecke, bleibt kurz stehen und setzt die Maske anschließend natürlich wieder auf. Gruppen sollten bei der Zigarettenpause oder beim kurzen Snack jedoch nicht gebildet werden.

Keine Ausnahme von Maskenpflicht bei Demos

Anders verhält es sich bei Veranstaltungen, die unter das Versammlungsgeschehen fallen. Demonstrationen sind auch in Corona-Zeiten unter strengen Auflagen noch erlaubt. Dort gilt aber absolute Maskenpflicht. Deswegen muss bei den Demos auf Essen, Trinken oder Rauchen verzichtet werden. Der einfache Grund: Die Dauer der jeweiligen Veranstaltung ist für gewöhnlich auf eine Stunde begrenzt. Es sei daher zumutbar in dieser Zeit auf Nahrung, Flüssigkeit oder Tabak zu verzichten.

Wann gilt die Ausgangsbeschränkung?

Grundsätzlich gilt die Ausgangsbeschränkung in Nürnberg immer. Bei triftigen Gründen gibt es jedoch Ausnahmen, die relativ weit gefasst sind. So nicht etwa nicht nur Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen erlaubt. Auch Sport und Bewegung im Freien sind zulässig – auch mit einer weiteren Person, die nicht dem eigenen Hausstand angehört. Auch Besuche in einem anderen Hausstand sind möglich und nicht an Uhrzeiten gebunden.