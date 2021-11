Lockdown für Ungeimpfte - Weihnachtsmärkte abgesagt

Ausnahme Schule und Kita

Ausgenommen von den Maßnahmen sind Schulen und Kitas. Sie sollen in ganz Bayern offenbleiben. Die Schülerinnen und Schüler müssten dauerhaft Maske tragen, außerdem werde weiterhin umfangreich getestet.

Auch der Handel bleibt in den Hochinzidenz-Gebieten offen. Nach den Gerichtsentscheidungen aus den vergangenen Lockdowns werde nicht mehr in Einzel- und Großhandel unterschieden. Allerdings gelte in den stark betroffenen Gebieten, dass nur noch ein Kunde pro 20 Quadratmeter in einem Geschäft sein darf. Zudem werde man in den Hochinzidenzgebieten ein maximales Testangebot in den Alten- und Pflegheimen stellen.

Söder: "Die Lage ist ernst und schwierig"

Der Ministerpräsident verwies darauf, dass in Bayern etwa 4,6 Millionen Menschen nicht geimpft sind. Wegen der schwachen Impfquote sei der Freistaat stärker betroffen als andere Länder. Alle Menschen müssten einen Beitrag zur Besserung der Lage leisten. Man könne jetzt aber keine Rücksicht mehr auf die nehmen, die selbst keine nähmen, so Söder mit Verweis auf die Nicht-Geimpften. Man könne nicht Eigenverantwortung fordern, sich selbst aber nicht daran halten.

Die Staatsregierung will zugleich die Impfkampagne ausweiten. Alle Impfzentren werden wieder hochgefahren, Ärzte, Betriebsärzte und Apotheken sollen eingebunden werden. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) appellierte erneut eindringlich an die Menschen im Freistaat, sich impfen zu lassen und freiwillig ihre Kontakte zu reduzieren. Dem Gesundheitssystem drohe der Kollaps.

Kritik von der Landtagsopposition

Die AfD lehnt die Maßnahmen klar ab. Andreas Winhart, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, sprach sich im Gespräch mit dem BR gegen Lockdowns ab. Auch die Weihnachtsmärkte könnten durchaus stattfinden. Nötig sei es jetzt zuallererst, die Kapazitäten in den Kliniken zu erhöhen.

Die SPD-Gesundheitspolitikerin Ruth Waldmann kritisierte, die Staatsregierung habe viel zu spät gehandelt. Als untauglich bezeichnete sie die Krankenhausampel, jetzt werde wieder über die Inzidenzen geredet.