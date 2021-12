Verschärfen oder abwarten? Landtag debattierte Corona-Maßnahmen

Wie geht es weiter mit den Anti-Coronamaßnahmen? Morgen beraten darüber die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Noch-Kanzlerin Merkel und Bald-Kanzler Scholz. Im Bayerischen Landtag wurde am Nachmittag auch über die Corona-Maßnahmen diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die Parteien, die künftig auf Bundesebene gemeinsam regieren wollen, in Bayern beim Thema Kampf gegen Corona weit auseinanderliegen.

FDP sieht "Plateau" der Infektionszahlen

Am weitesten auseinander liegen die Positionen von Grünen und Liberalen. FDP-Fraktionschef Martin Hagen will momentan keine Verschärfungen auch die Bund-Länder-Runde morgen soll keine strengeren Maßnahmen beschließen, meint er: "Es schadet nie, wenn die Ministerpräsidenten sich aussprechen und koordinieren. Aber eine MPK, die jetzt schon wieder den Instrumentenkasten erweitert, die braucht‘s nicht." Man befinde sich nicht mehr in einer Situation in der die Zahlen stiegen, sondern es sehe so aus, als ob man ein Plateau erreicht hätte, wo die "Infektionsdynamik nachlässt und das sollten wir jetzt erst einmal wirken lassen."

Grünen fordern Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Anders sehen das die Grünen. In einem Dringlichkeitsantrag fordert der Oppositionsführer deutliche Verschärfungen: Kultur- und Sportveranstaltungen sollen nur noch ohne Publikum stattfinden, für Gastronomie, Hotels und körpernahe Dienstleistungen soll 2 G Plus gelten.

Außerdem: Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, nur noch ein Haushalt soll eine weitere Person treffen können, Kinder nicht mitgezählt. Auch eine Schulschließung fordert die Grünen Fraktionschefin Katharina Schulze. "Wir möchten, dass die Weihnachtsferien schon am 20.12. beginnen. Das wäre ein Ausgleich zu entfallenen Faschingsferien und natürlich muss es eine Notbetreuung geben."

Statt Schule soll es in der Woche vor Weihnachten eine Aktionswoche Kinderimpfung geben.

FDP und SPD lehnen frühere Weihnachtsferien ab

FDP und SPD lehnen das allerdings ab, die Schulen sollen offen bleiben, argumentieren der bildungspolitische Sprecher der Liberalen Matthias Fischbach und der SPD-Fraktionschef Florian von Brunn. "Wir haben in den Schulen Tests und deshalb ist es möglich, es zu verantworten, die Schulen offen zu halten. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass es ein Recht auf Bildung gibt und das heißt, dass wir alle Mittel ausschöpfen, bevor wir zu dem harten Mittel der Schulschließung gehen, weil eben dadurch das Recht auf Bildung gefährdet wird", so Fischbach. Und von Brunn: "Wir wollen auf jeden Fall, dass die Schulen offen bleiben, weil die Kinder und Jugendlichen genug gelitten haben in den Pandemiezeiten. Wir merken an den Kinder- und Jugendpsychatrien, die volllaufen, wie schlimm die Situation ist."

Ministerpräsident Markus Söder hat sich bereits gestern für vorgezogene Weihnachtsferien offen gezeigt.

Holetschek: Situation ist nach wie vor ernst

Die AfD verweist wie die FDP auf sinkende Inzidenzzahlen und fordert, Friseurbesuche müsste für alle möglich sein, ohne Test. Der CSU-Gesundheitsminister Klaus Holetschek spricht von einer nach wie vor ernsten Situation auch wenn die Inzidenzen stagnieren. "Wir haben Maßnahmen ergriffen, die gut und wichtig sind, die müssen wir jetzt konsequent einhalten. Es wird ja auch möglicherweise nochmal nachgeschärft nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz in einigen Bereichen. Das werden wir morgen sehen." Er gehe davon aus, dass die Menschen schon gemerkt hätten, dass die Situation ernst sei. Sie seien auch selber bereit, nochmal gegen diese Welle anzukämpfen.

Ministerpräsident Markus Söder fehlte heute bei der Plenarsitzung. Er hat allerdings schon gestern deutlich gemacht, dass Bayern in jedem Fall mindestens in einem Punkt verschärfen wird: Bundesligaspiele sollen bis Ende des Jahres ohne Zuschauer stattfinden.