Versandunternehmen: Junge Mitarbeitende beklauen Arbeitgeber

In einem namhaften Versandunternehmen im Landkreis Lichtenfels haben vier junge Mitarbeitende über Wochen Waren geklaut. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro aus und hat die mutmaßlichen Täter im Alter von 19 bis 22 Jahren vorläufig festgenommen.

Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahl

Die Angestellten arbeiteten in der Warenkommissionierung des Versandunternehmens und hatten so Zugriff auf hochwertige Uhren, Schmuck, Schuhe und Kleidungsstücke. Seit der Einstellung der Mitarbeitenden verzeichnete das Unternehmen nach eigenen Angaben eine deutliche Steigerung an Diebstählen. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurde dutzende Uhren, Sonnenbrillen, Ohrringe und Kleidung sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Bandendiebstahls gegen das Quartett.

Vergessenes Mobiltelefon überführt Diebe

Ihren Job sind die jungen Angestellten nach BR-Informationen inzwischen los. Aufgeflogen war der Diebstahl, als ein Mobiltelefon auf einer Toilette der Firma gefunden wurde, auf dem eine Mitarbeiterin mit offenbar gestohlener Ware auf Fotos zu sehen war. Daraufhin habe die Firma die Polizei alarmiert und Anzeige erstattet. Nachdem die Handys der Verdächtigen sichergestellt wurden, erhofft sich die Polizei nun Auskunft darüber, ob bereits gestohlene Waren weiterverkauft wurden. Dies sei bislang unklar, so ein Polizeisprecher.