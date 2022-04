Verrücktes Kaufbeuren: Die Goldenen Zwanziger sind zurück

Eine Zeitreise in die Goldenen Zwanziger: Ab Donnerstag ist das möglich, und zwar für die Besucherinnen und Besucher des Kaufbeurer Stadtmuseums. Mit der neuen Sonderausstellung "Veronika, der Lenz ist da" gibt das Museum einen bunten Einblick in die Epoche der Roaring Twenties und ihrer Musikkultur.

Originale aus den "roaring twenties"

Viel Musik aus dem Goldenen Jahrzehnt bringt die Besucher in Stimmung. Die künstlerisch gestalteten Titelgrafiken der Schlagernoten zeigen die neue mondäne Frau, die sich in eleganten Kleidern ins Nachtleben stürzt. Die Sonderausstellung im Kaufbeurer Stadtmuseum gibt mit Fotos, Original-Autogrammkarten, Plakaten, Kleidern, und vielen weiteren Ausstellungsstücken einen Einblick in die Unterhaltungskultur der 20er Jahre. Eine Zeit, in der in Kunst, Kultur und Gesellschaft all das möglich zu werden schien, was vorher unmöglich war.

Lebensfreude und Aufbruchsstimmung

"Die Ausstellung transferiert total viel von der Lebensfreude und der Aufbruchsstimmung", erklärt Museumsleiterin Petra Weber. "Die Frauen werden ganz wild, sind befreiter und selbstbewusster - und man merkt es diesen Gegenständen und der Musik einfach an, dass da viel im Umbruch ist." Die Ausstellungsstücke stammen aus der Sammlung von Walter Erpf aus Krailing. Über mehr als drei Jahrzehnte hat der Musiker und Sammler tausende Objekte zur Unterhaltungskultur der 20er Jahre zusammengetragen.

Verfolgung durch die Nazis: zu jüdisch, zu liberal

In der Sonderausstellung erinnert das Kaufbeurer Stadtmuseum aber auch an Künstler, die wegen ihrer liberalen Einstellung und jüdischen Herkunft nach dem Ende der 20er-Jahre von den Nazis gnadenlos verfolgt wurden und in Vergessenheit gerieten.

Stummfilmnacht, musikalische Lesungen und Tanz

Zum umfassenden Rahmenprogramm gehören musikalische Lesungen, eine Stummfilmnacht mit Live-Musik, Konzerte und eine Einführung in die Welt der Tänze der Goldenen Zwanziger. Die Sonderausstellung "Veronika, der Lenz ist da! – Zur Unterhaltungskultur der 20er Jahre" ist bis Mitte August im Stadtmuseum Kaufbeuren zu sehen,