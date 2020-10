Verrückt oder mutig? Zwei Lauinger eröffnen Kneipe trotz Corona

Corona trifft die Gastronomie besonders hart. Die hohen Auflagen machen einen rentablen Betrieb oft nicht mehr möglich, wenn man überhaupt aufmachen darf. Viele Gaststätten, Bars oder Kneipen schließen deshalb für immer. Doch es gibt auch Ausnahmen: Zwei Lauinger wagen zum Beispiel trotz Corona den Schritt und eröffnen die Kultkneipe "Holzwurm" wieder.

Vom Songwriter zum Gastronom

Klaus Hanslbauer ist eigentlich Songwriter und Sänger. Bekannt geworden ist er mit Songs wie "Ich bin der König von Mallorca" oder "Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner". Sein Lieblingssong gerade aber ist der "Holzwurm"- Song. Er hat ihn extra geschrieben, zur Eröffnung seiner Kneipe.

Ein Abenteuer für die Stadt sollte es werden

Die Idee kam ihm gemeinsam mit seinem Freund Uwe Mayr: "Vor ein paar Monaten haben wir uns zusammengesetzt und haben uns gedacht, wir wollen ein Abenteuer starten, für unsere Heimatstadt, für Lauingen", sagt der Lauinger. Klar hätten viele gesagt, sie seien total verrückt, so Hanslbauer. Aber er ist überzeugt: Man kann auch mit Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln feiern: "Da muss man jetzt knallhart sein. Wer sich nicht an den Abstand hält, fliegt raus. Ich würde gerne wieder diese alte Zeit haben, wo wir alle auf den Tisch tanzen – aber momentan Ball flach halten." Aber, er sei Optimist und überzeugt davon, dass es bald wieder aufwärts geht.

Lauingen statt Ballermann

Eigentlich wäre Hanslbauer in den vergangenen Monaten oft auf Mallorca gewesen, quasi seine zweite Heimat, neben Lauingen. Dort ist er auch schon aufgetreten. Aber – Aufritte, Konzerte, das gab es in den vergangenen Wochen nicht. Deshalb will er jetzt auch öfters in seiner Kneipe spielen. Zum Beispiel, das extra komponierte Holzwurmlied. "Hier sind die Alten und die Jungen. Hier wird gefeiert und gesungen. Weil hier das Herz von Lauingen schlägt" heißt es in dem Song.

Holzwurm ist für viele Lauinger Kult

Damit der Holzwurm wieder aufmachen kann, haben viele Lauinger mitangepackt. Ohne die Hilfe seiner Freunde, betont Hanslbauer, wäre er aber nie soweit gekommen. Die haben Kästen geschleppt, Gläser gespült, Plexiglasscheiben an der Theke montiert, so dass alles pünktlich fertig ist, zur Eröffnung am 1.Oktober. Mit dabei ist auch Tina Lederle. Die würde jetzt eigentlich auf dem Oktoberfest bedienen. Stattdessen wird sie es im Holzwurm tun – mit Vergnügen. Schließlich ist das ihre alte Stammkneipe: "Ich war früher fast jedes Wochenende im Holzwurm. Das ist irgendwie wie Back to the roots. Ich denke dass viele Gäste in den Startlöchern sitzen und einfach in den Holzwurm kommen und ihre Nächte hier verbringen wollen. Holzwurm war früher, da waren einfach alle um acht da, dann ist man ausgeströmt und am Schluss waren wieder alle im Holzwurm. Das ist das Flair was den Holzwurm ausmacht."

Dieses Flair wollen Klaus Hanslbauer und Uwe Mayr wieder aufleben lassen – trotz Corona.