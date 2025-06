Verrückt nach Theater: Das Freilichtspiel Altusried

Dienstagabend, eine der letzten Proben vor der großen Premiere auf der Freilichtbühne Altusried. Fehler darf sich Katja Wirthensohn jetzt keine mehr erlauben. "Es sind sehr viele emotionale Momente, da muss man aufpassen, dass man sich nicht zu sehr reinsteigert", erzählt die junge Allgäuerin kurz vor der Probe, während sie sich eine originalgetreue Bauernschürze umbinden lässt. "Und es gibt auch viel Pyrotechnik. Da sind wir alle sehr nervös, ob das klappt, oder nicht."

Altusried – ein Ort mit einzigartiger Theatergeschichte

Für Katja ist es etwas ganz Besonderes, auf dieser Bühne eine Hauptrolle spielen zu dürfen. Schon ihre Mutter Evi Wirthensohn stand auf der Freilichtbühne, im Jahr 1991 - genauso wie deren Großmutter, vierzig Jahre davor. Gemeinsam mit ihrer Schwester Verena spielt Katja zwei Schwestern einer Allgäuer Bauernfamilie. Sie bringen den Zuschauern deren Schicksal während des Bauernkriegs im Jahre 1525 näher.

Schon seit über 140 Jahren pflegt der kleine Ort im Allgäu seine einzigartige Theatertradition. Im Mittelpunkt der Inszenierungen: die Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer der Literaturgeschichte. Die Stückentwicklung, die Kostüme, das Orchester, und die Sprechrollen, all das wird ehrenamtlich getragen, von knapp 500 Altusrieder Bürgerinnen und Bürgern.

Diese Inszenierung wird besonders

Der Bauernkrieg wurde in Altusried bereits zwei Mal auf die Bühne gebracht. Doch die Inszenierung in diesem Jahr soll etwas Besonderes werden. "Wir wollten die Geschichte erzählen einer einfachen leibeigenen Bauernfamilie, die vor dem Hintergrund des Bauernkrieges unter die Räder gerät", sagt Regisseur Sebastian Schwab. Bürgerinnen und Bürgern aus Altusried haben das Stück in Workshops gemeinsam mit dem Regisseur erarbeitet. "Das ist eine ganz starke Familientragödie geworden, und ich wünsche mir sehr, dass es die Leute so berührt, wie wir uns das vorgenommen haben", so Schwab.

Hauptdarstellerin Katja Wirthensohn fühlt sich ihrer Rolle besonders eng verbunden. "Es ist eine junge Frau, die zu einer Zeit lesen konnte, wo das ganz unüblich war, vor allem als Frau", erzählt sie. Dass mit dem Stück "1525 – Bauernkrieg" jetzt die Geschichte der eigenen Vorfahren auf dem Gebiet erzählt wird, genau 500 Jahre nach den historischen Ereignissen, betrachten viele der Mitwirkenden als besondere Ehre.

Anlass: 500 Jahre Bauernaufstand gegen Leibeigenschaft

Die Geschichte der Familie im Theaterstück ist frei erfunden, doch der historische Hintergrund ist echt. Denn die Bauernkriege im Allgäu, brutal niedergeschlagen von der damaligen Obrigkeit, jähren sich inzwischen zum 500. Mal.

Der Bauernkrieg gehört zur Geschichte der Region, genau wie die Freilichtbühne in Altusried. Am Ende der Probe ist Hauptdarstellerin Katja erschöpft und erleichtert. Denn eine Sache lief heute besonders gut. "Das Feuerwerk", ruft sie begeistert, während die Lichter der großen Freilichtbühne ausgeschaltet werden. "Das hat noch nie geklappt, und heute, heute hat’ s geklappt …"

Jetzt feiert Familie Wirthensohn gemeinsam mit den Altusriedern auf ihrer großen Bühne Premiere. Und ein neues Kapitel einer über 140-jährigen Theatertradition beginnt.