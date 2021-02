Verpuffung in Memmingen: Mehrere Verletzte

In Memmingen gab es laut Polizei heute kurz nach 6 Uhr eine Verpuffung oder Explosion in der Donaustraße, die Beamten gehen aktuell eher von einer Verpuffung aus. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, sie wurden ins Krankenhaus in Memmingen gebracht. Mindestens ein Gebäude wurde beschädigt. Die Polizei evakuiert derzeit laut einer Sprecherin die umliegenden Häuser und prüft, ob Gas austritt. Notärzte, Rettungswagen, Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischen Hilfswerk sind vor Ort.