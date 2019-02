19.02.2019, 14:51 Uhr

Verpuffung in Bayreuther Realschule: Sieben Schüler verletzt

Ein Siebtklässler hat an einer Bayreuther Realschule am Akku eines Laptops manipuliert und so eine Verpuffung ausgelöst. Es gab einen lauten Knall und starken Rauch. Sieben Kinder wurden leicht verletzt.