München: Explosion einer Fliegerbombe legt Bahnverkehr lahm

Ein lauter Knall und eine Rauchsäule. Mitten auf Münchens wichtigster Zugstrecke ist es zu einer Explosion gekommen. Es gibt mehrere Verletzte - und enorme Auswirkungen auf den Zugverkehr. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei explodierte bei Bohrungsarbeiten im Bereich der Donnersbergerbrücke eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Drei Verletzte - Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz

Nach Auskunft der Polizei hatte es auf einer Baustelle der Deutschen Bahn einen lauten Knall gegeben, anschließend bildete sich eine Rauchsäule. Drei Bauarbeiter seien verletzt worden - einer schwer, die beiden anderen leicht. Durch die Wucht der Explosion der Fliegerbombe wurde ein Bagger umgeworfen, in der näheren Umgebung vibrierten die Fensterscheiben. Der Einsatzort liegt nach Auskunft von Polizei und Feuerwehr in der Nähe der Bahngleise. Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus. Zahlreiche Feuerwehrwagen und mehr als 40 Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort, zwei Polizeihubschrauber kreisen über der Gegend. "Wir sind dabei, die Personen zu versorgen", sagte ein Feuerwehrsprecher am Einsatzort. Momentan seien zudem Spezialisten für Kampfmittelentschärfung vor Ort, die die Reste der Fliegerbombe begutachten.