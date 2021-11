Verpackungssteuer und Mehrweganreize für weniger Müll

Bild

In der Ansbacher Innenstadt hat der Müll in den vergangenen Jahren um ein Drittel zugenommen. Das will die Offene Linke im Stadtrat ändern und zwar so schnell wie möglich. Konkrete Pläne sollen nächste Woche verhandelt werden.

