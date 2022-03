Verpackungsindustrie boomt: Ausbildung mit Perspektiven

Hertel in Bayreuth ist ein "Hidden Champion" der Verpackungsbranche. Seit zwölf Jahren am jetzigen Standort im Bayreuther Industriegebiet, zentral an der A9, Ausfahrt Bayreuth Nord gelegen. Ein mittelständischer Familienbetrieb in der dritten Generation mit 60 Beschäftigten. Die Firma hat sich auf hochwertige Verpackungen spezialisiert. Hier lassen Kunden aus der Musik-, Automobil- und Spielwarenindustrie, der Porzellan- oder Designerbranche Verpackungen für exklusive Produkte entwerfen, produzieren und veredeln.

Die Ausbildungsberufe sind fernab vom Mainstream und unter Jugendlichen kaum bekannt. Ein Grund, warum Daniel Terzenbach vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, den Familienbetrieb besucht hat. Ihm war es wichtig, unter den 300 Ausbildungsberufen in Deutschland auch mal die vorzustellen, die - wie er sagt - "zukunftssicher sind, die viele Perspektiven haben, wo auch gut verdient werden kann, später, aber die halt nicht so bekannt sind.“

"Medientechnologe Druck": eine dreijährige Ausbildung

In der Produktionshalle steht eine moderne Druckmaschine. Ein junger Mann wechselt gerade die Druckplatten. Als "Medientechnologe Druck" hat er in der spezialisierten Verpackungsfirma eine Zukunftsperspektive, unabhängig vom Druckereisterben der vergangenen Jahre und dem Trend zu Online-Inhalten. Früher war der Offset-Druck eine mechanische, körperlich anstrengende Tätigkeit. Heute läuft alles über intelligente Maschinensteuerung. Der "Medientechnologe Druck" ist für den gesamten Druckprozess verantwortlich. Er braucht ein gutes Auge um die Farben der Druckbogen zu prüfen und sollte Mathe, Physik und Chemie mögen.

"Packmitteltechnologe": Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen

Kommt ein neuer Auftrag eines Kunden, macht sich der Packmitteltechnologe ans Werk. Bei dieser Ausbildung geht es darum, die Kundenwünsche am PC mithilfe von computerunterstütztem Design (CAD) kreativ umzusetzen. Und diese Wünsche können sehr ausgefallen sein. Schließlich sollen die Verpackungen dem Verbraucher auffallen. Sie sollen ein Hingucker sein, müssen aber auch das Produkt schützen.

Berufsschulausbildung in Lindau

Die Berufsschule für Packmitteltechnologen und Medientechnologen Druck, wie auch für Maschinen- und Anlagenführer Druck, ist in Lindau am Bodensee. Manche jungen Leute und vor allem Eltern schrecke das ein bisschen ab, aber zu Unrecht, sagt Birgit Obermaier von der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof. Für ganz junge Schüler stelle sich natürlich erst mal die Frage, wie komme ich da überhaupt hin.

Bei dieser Frage sollte man sich aber nicht verunsichern lassen, denn da gebe es Hilfen und Ideen vom Betrieb, so die Arbeitsmarktexpertin. Im Blockunterricht sei man in einem Schülerwohnheim untergebracht. Die Unterkunft werde entweder vom Betrieb oder der Schule bezahlt, auch Fahrtkosten würden erstattet, so Ex-Azubi Frederico Apfelbacher.

Bayerischer Branchenverband fürchtet hohe Energiepreise

Nach Angaben von Thorsten Arl, dem Hauptgeschäftsführer von "BayPapier", stehe die Branche in puncto Beschäftigung, Produktionszahlen und Nachfrage sehr gut da. In Bayern gebe es mehr als 20.000 Beschäftigte, der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 5,5 Milliarden Euro.

Sorgen bereiteten allerdings die steigenden Energiepreise, so Arl. Dadurch verteuere sich die Herstellung des Vorproduktes Papier erheblich. Das bedeute letztlich auch für Endverbraucher eine Preissteigerung.

Lieferengpässe führen zu großen Lagerbeständen

Seine Rohstoffe bezieht der Bayreuther Verpackungshersteller Hertel überwiegend aus Skandinavien, wegen der hohen Holzvorkommen dort. Aber auch in den Niederlanden und Deutschland werde gekauft, so Geschäftsführer Andreas Hertel. Seit der Pandemie gebe es starke Lieferengpässe. Es dauere sechs bis sieben Monate, bis das Material ankomme. Deshalb müsse man viel Geld in die Hand nehmen, um Material vorzuhalten und brauche auch entsprechende Lagerkapazitäten.

Neue Produktions- und Lagerhallen entstehen

Deshalb erweitert Hertel seine Verpackungsfirma. Im Moment entstehen auf 2.500 Quadratmetern Fläche neue Lager – und Produktionshallen. Das Unternehmen befinde sich seit 10 Jahren in einer starken Wachstumsphase, sagt Geschäftsführer Andreas Hertel. Im Zuge dessen sucht der Familienbetrieb zum September dringend Auszubildende.