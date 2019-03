Vernachlässigte Pferde in Fladungen beschlagnahmt

Das Veterinäramt Rhön-Grabfeld hatten Hinweise erhalten, dass in Fladungen in der Rhön zwei Pferde in unwürdigen Umständen gehalten würden. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass die Pferde in einem dunklen Stall zum Teil kniehoch in ihren Exkrementen standen und offenbar schon mehrere Tage ohne Futter und Wasser waren.

Tiere kommen auf Bauernhof unter

Der Tierarzt erließ einen Sofortbescheid zur Sicherstellung und ließ die Tiere durch Beamte der Polizeiinspektion Mellrichstadt beschlagnahmen. Ein Landwirt holte die beiden Pferde ab. Als die Halterin davon erfuhr, habe sie sich den Beamten gegenüber als nur "schwer zugänglich" und "äußerst unkooperativ" gezeigt, heißt es im Polizeibericht abschließend. Das weitere Verfahren leitet das Veterinäramt Rhön-Grabfeld.