Vermutlich erstickt: Totes Ehepaar in Wohnung gefunden

In Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau ist ein totes Ehepaar in einer Wohnung gefunden worden. Die Polizei vermutet eine Kohlenmonoxidvergiftung. Ganz sicher ist das aber noch nicht.

Feuerwehr öffnet die Wohnung der Eheleute

Die beiden Leichen waren bereits vergangene Woche entdeckt worden. Nachdem die im Ausland lebende Tochter des Ehepaars ihre Eltern telefonisch nicht erreichen konnte, verständigte sie am vergangenen Freitag einen in der Nähe lebenden Verwandten, teilt die Polizei mit. Da auch er an der Wohnung kein Lebenszeichen registrierte, wurde die Wallersdorfer Feuerwehr hinzugezogen. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnung und fanden das 71 und 69 Jahre alte Ehepaar tot. Die Leichen lagen in Küche und Schlafzimmer, heißt es.

Obduktion soll Todesumstände aufklären

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Landshut liegen keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor. Möglicherweise hat ein defekter Holzofen und dadurch austretendes Kohlenmonoxid den Tod des Ehepaars verursacht. Eine Obduktion soll jetzt Klarheit über die Todesursache bringen.