Vermisstes Shetland-Pony tot aufgefunden

Traurige Nachricht aus dem Landkreis Passau: Das blinde Shetland-Pony, das kurz vor Weihnachten aus einer Weide in Breitenberg entlaufen war, ist nun tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, lag das Tier leblos in einem Waldstück.

Shetlandpony war 38 Jahre alt und blind

Zahlreiche Freiwillige, darunter Feuerwehrleute und Jäger samt Hunde, hatten sich an der Suche nach dem kleinen Pferd beteiligt und Wiesen und Wälder rund um die Weide durchkämmt. Das Shetland-Pony war mit 38 Jahren sehr betagt und konnte aufgrund des sehr hohen Alters nicht mehr sehen.