Vermisstes Mädchen im Wald: Suche auch in der Nacht erfolglos

Bisher keine Spur von dem Mädchen

Von einem Verbrechen geht die Polizei nicht aus, das Kind habe sich wahrscheinlich verlaufen, hieß es. Bisher gibt es noch keine Spur von der Achtjährigen. Die Suchaktion läuft bereits seit Sonntagabend gegen 17.30 Uhr.

Problematisch für das Kind werden die Erschöpfung und die nächtliche Kälte. Die Temperatur geht in der Nacht in der Region gegen null Grad und stellenweise auch schon leicht in den Minusbereich. Der Berg Cerchov ist etwa zwei Kilometer von der bayerischen Grenzstadt Waldmünchen im Landkreis Cham entfernt.

Vom Spielen nicht zurückgekehrt

Die kleine Julia war am Sonntag während einer Familien-Wanderung auf den Cerchov beim Spielen im Wald verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Die Familie ist aus Berlin. Die Eltern waren mit drei Kindern zwischen sechs und neun Jahren unterwegs. Sohn, Tochter und Neffe des Ehepaars spielten im Wald.

Irgendwann, so schildert es die Polizei, verloren die Eltern die drei Kinder aus den Augen. Voller Angst verständigten sie Rettungskräfte. Der sechsjährige Sohn und der neunjährige Neffe des Paares wurden schließlich am frühen Sonntagabend wieder gefunden. Die achtjährige Tochter blieb verschwunden.

"Ringsherum ist tiefer Wald"

Die Familie werde psychologisch betreut und parallel von der Polizei befragt, sagte der Polizeisprecher. Ob Eltern, Bruder und Cousin ungefähr sagen können, wo sie das Mädchen aus den Augen verloren haben? "Es ist eben ein riesiges Waldgebiet", so der Sprecher. "Deshalb ist es für einen Sechs- und einen Neunjährigen natürlich schwierig, das zu lokalisieren."

"Es ist ein schwieriges Gelände, ringsherum ist tiefer Wald", betonte auch die tschechische Polizeisprecherin Dana Ladmanova. Bei der Suche helfen nach ihren Angaben auch Förster und Mitarbeiter des Nationalparks Böhmischer Wald (Sumava), die sich in dem unwegsamen und teils felsigen Terrain auskennen.

Beschreibung des gesuchten Mädchens

Die Polizei gab am Montagmittag eine Öffentlichkeitsfahndung mit Personenbeschreibung des Mädchens heraus. Die acht Jahre alte Julia Sleegers ist schlank, ein Meter vierzig groß, hat blonde schulterlange Haare und trägt wahrscheinlich eine blaue Jacke, eine dunkle Hose, rote Schuhe und ein rosa Halstuch.

Auf Twitter bat die Polizei die Bevölkerung, sich nicht selbst auf die Suche zu machen und die Einsatzkräfte zu behindern.