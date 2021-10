Vermisstes Mädchen der Zwölf Stämme: Mails sind echt

Die Suche nach dem vermissten Mädchen aus Eppisburg geht weiter. Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Polizeisprechers vom Polizeipräsidium Schwaben Nord in alle Richtungen. Es seien weitere Hinweise eingegangen, denen die Kriminalpolizei Dillingen nun nachgehe.

E-Mail vom leiblichen Vater

Die Polizei versucht, die näheren Umstände des Verschwindens zu klären. Die Elfjährige war am Wochenende nicht von ihrer Joggingrunde zurückgekehrt und gilt seitdem als vermisst. Am Montag gingen bei der Pflegefamilie in Eppisburg zwei E-Mails ein. Nach eingehender Prüfung geht die Polizei derzeit davon aus, dass die beiden Mails an den Pflegevater tatsächlich von Mitgliedern der "Zwölf Stämme" stammen.

"Zwölf Stämme" melden sich bei den Pflegeeltern

Eine Mail sei höchstwahrscheinlich vom Vater, eine von Anhängern der Gemeinschaft, so der Polizeisprecher. Sie hatten dem Pflegevater des elf Jahre alten Mädchens darin mitgeteilt, dass es dem Kind gut gehe und es bei seinen Eltern sei. Aus ermittlungstaktischen Gründen will sich die Polizei zu weiteren Einzelheiten derzeit nicht äußern.

Die Sekte kam in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen, weil sie das Prügeln von Kindern als angemessene Erziehungsmethode betrachtet. Vor acht Jahren hatten die Behörden wegen der Prügelvorwürfe 40 Jungen und Mädchen aus der Gemeinschaft im nordschwäbischen Klosterzimmern und im mittelfränkischen Wörnitz geholt und bei Pflegefamilien und in Heimen untergebracht.

Sekte richtete sich im tschechischen Ort Skalná ein

Die Gemeinschaft aus Klosterzimmern verließ 2017 nach Abschluss mehrerer Gerichtsverfahren Deutschland und richtete sich im tschechischen Ort Skalná ein. Dort wird die körperliche Bestrafung von Kindern nicht generell unter Strafe gestellt. Bisher kann laut Polizei nicht bestätigt werden, ob sich das vermisste Mädchen und die Eltern in Tschechien aufhalten.