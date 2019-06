Vermisstes Känguru aus Kaierberg getötet

Das Känguru, das am Wochenende seinen Haltern im Dentleiner Ortsteil Kaierberg (Lkr. Ansbach) entkommen war, ist bei einem Autounfall getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (05.06.19) in der Nähe von Wieseth, teilte die Polizei mit. Am Unfallwagen entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Halter des Kängurus wurden von der Polizei verständigt.

Insgesamt fünf Kängurus entkommen

Das Wallaby war in der Nacht von Samstag auf Sonntag zusammen mit vier Artgenossen aus dem Gehege eines privaten Besitzers ausgebrochen. Vier der fünf ausgebüxten Kängurus konnten schnell eingefangen werden.